Beleggers zijn 'not amused' door de jaarcijfers van 2020 en de vooruitzichten voor 2021 van bpost. Bij opening stuurden ze het aandeel meer dan 20 procent lager. Nadat het Nederlandse PostNL een enorme sprong had gemaakt, hoopte de markt dat ook het Belgische postbedrijf met uitstekende resultaten en perspectieven zou komen.

Beleggers zijn genadeloos. Door de afstraffing toornt de beurskapitalisatie (koers x aantal aandelen) van PostNL met 1,87 miljard euro voor het eerst boven die van bpost (1,62 miljard euro) uit. Vijf jaar geleden probeerde bpost meermaals zijn Nederlandse collega over te nemen. Bpost had op dat moment een beurswaarde van afgerond 5 miljard euro, tegenover zo'n 2 miljard euro vandaag. Politiek geklungel in België deed de overnamegesprekken uitlekken en afspringen. Bij een volgende poging was de politieke druk in Nederland te groot om tot een akkoord te komen. Nu blijkt des te meer wat voor een gemiste kans dat is geweest. Na de rammeling doet het PostNL-aandeel het 36 procent beter dan bpost. Sinds begin 2021, is het verschil 190 procent in het voordeel van PostNL op één jaar, op vijf jaar ligt PostNL 67 procent voor op bpost. Terwijl PostNL vliegt op de Amsterdamse beur...

Beleggers zijn genadeloos. Door de afstraffing toornt de beurskapitalisatie (koers x aantal aandelen) van PostNL met 1,87 miljard euro voor het eerst boven die van bpost (1,62 miljard euro) uit. Vijf jaar geleden probeerde bpost meermaals zijn Nederlandse collega over te nemen. Bpost had op dat moment een beurswaarde van afgerond 5 miljard euro, tegenover zo'n 2 miljard euro vandaag. Politiek geklungel in België deed de overnamegesprekken uitlekken en afspringen. Bij een volgende poging was de politieke druk in Nederland te groot om tot een akkoord te komen. Nu blijkt des te meer wat voor een gemiste kans dat is geweest. Na de rammeling doet het PostNL-aandeel het 36 procent beter dan bpost. Sinds begin 2021, is het verschil 190 procent in het voordeel van PostNL op één jaar, op vijf jaar ligt PostNL 67 procent voor op bpost. Terwijl PostNL vliegt op de Amsterdamse beurs en een geweldige uitblinker is, kan het bpost-aandeel de Bel-20-index niet volgen. Nochtans worden beide ondernemingen met dezelfde evoluties geconfronteerd: fors hogere pakjesvolumes door de opmars van e-commerce, versterkt door de covid-19-pandemie in 2020 versus verder afkalvende volumes in de brievenpost. In de plaats van PostNL te kopen, kocht de toenmalige CEO Koen Van Gerven dan maar de Amerikaanse logistieke speler Radial. Dat is tot nog toe alles behalve een rendabele investering gebleken. PostNL haalt op zijn pakjes vier keer de marge van Radial en mede daardoor twee keer de marge van bpost als groep. Voor PostNL maakt de coronacrisis een wereld van verschil voor de winstgevendheid. PostNL zag de omzet vorig jaar met 14,5 procent toenemen tot 3,255 miljard euro. De bedrijfswinst (ebit) maakte daardoor een spectaculaire sprong van 135 naar 245 miljoen euro of +81,5 procent. Dat betekent een ebit-marge op groepsniveau van 7,5 procent, terwijl die in 2019 nog maar 4,1 procent bedroeg. Van de stijging van de ebit van 110 miljoen euro kwam er 89 miljoen bij in de pakjesactiviteit. De ebit-marge sprong van 7,2 naar 10,2 procent. Terwijl in de brievenpost vorig jaar sprake was van een volumedaling van 9,6 procent, ging de ebit voor die divisie toch omhoog van 37 naar 52 miljoen euro. Bij bpost zien we een heel andere dynamiek. Vooreerst bleef de omzetgroei vorig jaar beperkt tot 8,3 procent (versus +14,5% bij PostNL). Bpost realiseert met een omzet van 4,255 miljard euro nog altijd 27,5 procent meer dan PostNL. Dat betekent dat bpost slechts tegen 0,39 keer de omzet wordt gewaardeerd op de beurs, versus 0,57 keer bij PostNL. Bij bpost is de winstgevendheid in het coronajaar afgenomen in plaats van gestegen. Ondanks 8,3 procent meer omzet zien we de bedrijfswinst (ebit) met zowat 30 miljoen euro of bijna -10 procent achteruitgaan tot 281 miljoen euro. Bpost draait dus nog wel meer ebit dan PostNL, maar de ebit-marge ligt met 6,8 procent (8,1% in 2019) onder die van de Nederlanders en daalt dus. De hoofdschuldige is de scherpe daling van de ebit-marge in de brievenpost: van 12,4 naar 8,7 procent door een fors volumeverlies van 12 procent. De ebit-marge in de pakjes klom wel van 3,2 naar 5,5 procent, maar blijft door de schrale ebit-marge in Noord-Amerika van 2,5 procent (Europa/Azië op 9,3%) ondermaats tegenover PostNL. Ondanks het feit dat bpost in 2020 nog altijd 15 procent meer omzet draaide in pakjes, werd daar maar de helft zoveel bedrijfswinst mee gehaald.Om de ellende voor de bpost-aandeelhouders nog wat groter te maken, krijgen ze geen dividend over het afgelopen boekjaar, terwijl PostNL kwistig met een dividend van 0,28 euro per aandeel kan strooien. Dat is een aantrekkelijk brutodividendrendement van 7,7 procent. Ook hier zijn de rollen ten opzichte van de voorgaande jaren helemaal omgekeerd. Bovendien doet de bedrijfstop van PostNL de belofte dat er ook de komende jaren een fraai dividend zit aan te komen. De leiding is ervan overtuigd dat 2021 en 2022 niet de goede resultaten van 2020 zullen opleveren, maar ook niet veel minder. Bpost geeft als perspectief mee dat 2020 'uitzonderlijk' was in volume en dat het dit jaar merkelijk minder zal zijn.Vrolijke progrnoses versus sombere vooruitzichten. Ook daar een heel andere dynamiek tussen Nederland en België. Of hoe dezelfde basisgegevens toch aanleiding kunnen geven tot een heel ander resultaat op de beurs. Als dat nog enkele jaren zo doorgaat, dan zal PostNL eerder een bod doen op bpost dan omgekeerd.