De verkoop van zijn bedrijf liet de twintiger Pim Verlaan plots met een smak geld achter. Miljoenen mensen hoorden in zijn podcast hoe hij de beleggingswereld leerde kennen. Nu wil hij met een digitaal platform zijn generatiegenoten beter leren beleggen.

Wie in het woordenboek opzoekt wat 'in een zwart gat vallen' betekent, zal lezen dat het neerkomt op 'niet weten wat te doen'. De Nederlandse ondernemer Pim Verlaan maakte het vanop de eerste rij mee. Nadat Verlaan in 2019 zijn software agency Lifely had verkocht, had hij plots tijd te veel. Het bedrag dat hij kreeg - "ik kan niet zeggen hoeveel" - was ruim voldoende om even helemaal niets te doen.Dat was nodig, want de toen 29-jarige Verlaan was vergroeid met het bedrijf. "We waren in acht jaar gegroeid naar een team van 25 mensen. Ik was meer de zaak aan het runnen dan dat ik zelf dingen kon maken. Het voelde als een uit de hand gelopen hobby, maar dan wel een waar mijn identiteit volledig mee samenviel." Verlaan besloot een sabbatical in te plannen: een half jaar reizen en nadenken. Over wat hij voortaan zou willen doen, uiteraard, maar ook over het geld dat hij had. "Ik wilde een deel ervan veiligstellen als pensioen. Ik had tijd om me te verdiepen in zaken die met beleggen te maken hebben. Rente op rente bijvoorbeeld. Dat is zo'n eenvoudig maar geniaal concept, dat ik mezelf voor de kop kon slaan dat ik er niet eerder over geleerd had."Datzelfde concept wekte argwaan bij Verlaan, die na de verkoop uiteraard door vermogensbeheerders gecontacteerd werd. "Niet alleen zag ik niet in hoe een bankier mijn eigen vermogen beter zou kunnen beheren dan ikzelf, ik keek vooral ook naar de kosten. Een procent per jaar klinkt niet veel, maar door de exponentiële groei is dat na verloop van tijd een gigantisch bedrag." Al snel besefte Verlaan dat het ook spannend is zélf aan de slag te gaan. "Je moet een onderneming bestuderen voor je er een stuk van koopt. Het is razend interessant om je te verdiepen in businessmodellen, zeker met mijn achtergrond als ondernemer." De eerste aandelen die de Nederlander kocht, kleurden oranje: Just Eat Takeaway en Adyen. Hij begon er vaak spontaan over te praten met vrienden, en merkte dat heel wat van zijn generatiegenoten even weinig van investeren wisten als hij. Met spraakberichten op WhatsApp hield hij hen op de hoogte van zijn avonturen, en door hun reacties voelde hij dat daar iets in zat. Het werd een eigen podcast. "Ik stuurde op LinkedIn een berichtje naar Milou Brand, een radiomaker die ik eens in een podcast gehoord had. Ik vertelde haar dat ik podcasts wilde leren maken, en legde haar enkele onderwerpen voor. Ze hapte toe om samen zes afleveringen van een podcast over beleggen te maken. Dat was zo fijn dat het er intussen al bijna honderd zijn." De podcast, Jong Beleggen, werd een groot succes. In maart brak de show een record: de afleveringen werden die maand meer dan een half miljoen keer beluisterd. Iedere week hebben Verlaan en Brand het over zaken als risicomanagement, ETF's, waardebeleggen enzovoort. Onlangs kwam Jitse Groen, de CEO van Just Eat Takeway, langs om anderhalf uur te vertellen over schaalvergroting en zijn strategie. Wie de titels van de afleveringen bekijkt, ziet aan het eind steeds een bedrag staan. Bij aflevering 70 is dat bijvoorbeeld 232.300 euro. Het is de waarde van Verlaans beleggingen die hij in de podcast bespreekt. "Ik heb er lang over getwijfeld of ik dat openbaar zou maken, maar het past in mijn filosofie. Leren beleggen is moeilijk, omdat het een zeer gesloten industrie is. In de media hoor je vaak vermogensbeheerders of mensen die iets te verkopen hebben. Ook brokers, fondsen en nieuwssites leren je niet écht beleggen. Er is behoefte aan iemand die zich kwetsbaar opstelt, die een luikje in zijn hoofd openzet waardoor je ongefilterd mee kunt kijken. Enkele Amerikaanse YouTubers deden dat al, maar in ons taalgebied was er weinig." Door zich te verdiepen in de theorie achter het beleggen, leerde Verlaan hoe belangrijk het is om te spreiden en bepaalde strategieën te hanteren. In zijn zoektocht naar controle stelde hij een spreadsheet op, waarin hij van ieder aandeel of fonds de gegevens of dividendinformatie kon bijhouden. Die spreadsheet maakte hij, geheel in de lijn met de podcast, openbaar. Het was een handige tussenoplossing, maar Verlaan mikte hoger. "Als ondernemer wilde ik ook zelf iets bouwen. Een platform dat automatisch gegevens kan binnenhalen van brokers, zodat je een mooi overzicht krijgt van je beleggingen. Zo kun je zien hoeveel je de voorbije maanden aan dividenden hebt ontvangen, in welke sectoren en landen je al dan niet via fondsen aandelen bezit, welke van je strategieën wel en niet werken", zegt Verlaan. In aflevering 19 van zijn podcast wierp hij het idee op, waarna het positieve reacties regende. Een nieuw bedrijfje was geboren. Intussen werkt een team van vijf mensen aan de ontwikkeling van het platform, dat Portfolio Dividend Tracker heet. Die medewerkers zijn in eerste instantie betaald door de 'Vrienden van de Show' van Jong Beleggen, de podcast. Die donateurs betalen 5 euro per maand om toegang te krijgen tot het platform en een forum waarop ze beleggingskennis uitwisselen. "Ik merk dat het vooral mensen tussen 25 en 35 zijn. De Robinhood-beleggers zijn jonger, en halen hun tips eerder op YouTube dan uit podcasts. Ouderen zitten dan weer op fora als IEX, sluiten zich aan bij een beleggersfederatie of lezen bladen. Onze tussengeneratie is zeer sceptisch tegenover de traditionele media, omdat die zo geregisseerd zijn. In podcasts krijg je de tijd om iemands gedachtegang te leren kennen. Dat merk je ook aan gasten als Jitse Groen. Ze vinden het fijn eens een interview te geven waarbij men niet op zoek is naar een scoop of een rake quote." Toen de Portfolio Dividend Tracker enkele weken geleden openging voor het brede publiek, mocht Verlaan de gong van Euronext Amsterdam luiden. Intussen betalen maandelijks meer dan 5000 mensen voor de tool, die de komende jaren nog sterk zal veranderen en uitbreiden. "In eerste instantie wil ik de mensen nog meer inzicht geven in hun beleggingen. Door hen makkelijk te laten vergelijken met bepaalde indexen, bijvoorbeeld, maar ook met andere beleggers. Met het platform wil ik andere particuliere beleggers een podium geven, in dezelfde filosofie als de podcast en mijn open portfolio. Op de lange termijn hoop ik dat een beweging ontstaat, waardoor de beleggingswereld transparanter wordt. Zo kun je je portfolio met anderen delen, desnoods door enkel de percentages te tonen van hoe de verdeling zit. Dat leidt tot zeer interessante discussies op ons forum, waar particuliere beleggers zitten met ontzettend veel kennis over een specifiek bedrijf of de sector waarin ze actief zijn. In een ideale wereld kun je specifieke experts én hun portefeuilles volgen." Zo hoopt Verlaan nog meer te kunnen inspelen op het probleem waar hij twee jaar geleden zelf op botste: het gebrek aan kennis en inzicht over beleggen. "De heilige graal is een product te bouwen dat je zelf gebruikt - en dat is hier absoluut het geval. Ik wil iets ontwikkelen waarmee ik een betere particuliere belegger word. En met mij hopelijk nog vele anderen."