Winst op korte termijn boven alles? We tonen graag hoe het anders kan. Met het platform LITA.co kun je rechtstreeks investeren in impactbedrijven. Banken moeten meer vraagtekens plaatsen bij waar ze mee bezig zijn, vindt Vincent De Brouwer.

Het crowdfundingplatform LITA.co biedt beleggers de mogelijkheid rechtstreeks te investeren in bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de maatschappij. "Wij willen beleggers zo dicht mogelijk betrekken bij hun investering, en kansen die nu vaak voorbehouden blijven voor grote investeerders toegankelijk maken voor kleine beleggers", stelt Vincent De Brouwer, hoofd van LITA België. Op welke manier heeft LITA.co impact? VINCENT DE BROUWER. "Enerzijds willen we een impuls geven aan de financiële wereld, zodat waarden en normen er een belangrijkere rol gaan spelen. Dat is ons hoofddoel. We zullen uiteraard nooit evenveel financiering verstrekken als een grootbank. De bedoeling is wel dat meer mensen onze filosofie leren kennen en dat grote financiële instellingen meer vraagtekens plaatsen bij waar ze mee bezig zijn. "Anderzijds financieren we enkel bedrijven die impact willen hebben, en soms elders weinig kansen krijgen of moeilijk financiering vinden. Met het geld dat ze bij ons ophalen, kunnen ze hun activiteiten verder ontwikkelen. En met een sterkere balans kunnen ze vaak wel bij een bank terecht." Hoe meet u die impact? DE BROUWER. "Dat blijft moeilijk. Vaak blijft de omzet de beste indicator. Stel dat een bedrijf op organische wijze bloemen teelt, dan gaan zijn verkopen ten koste van die van minder duurzame telers. Hoe groter de omzet van de eerste, hoe groter de ontwikkeling van de sector van de organische bloementeelt en dus de impact. "We hanteren ook andere kwantitatieve indicatoren. We gaan daarvoor in gesprek met het bedrijf. Wat is voor hen een pertinente indicator en wat zijn hun ambities? Een evident voorbeeld is de CO2-besparing. "In Frankrijk bestaat LITA al acht jaar, in België vijf. In de drie landen waar we actief zijn, met ook nog Italië, hebben 240 bedrijven samen al 90 miljoen euro opgehaald." Hoe kunnen beleggers investeren? Welk rendement mogen ze verwachten? Wat zijn de risico's? DE BROUWER. "Het gaat om crowdfunding. Je kunt zowel in kapitaal als in krediet investeren. Bij een lening ken je de einddatum, doorgaans na vier, vijf jaar. Bedrijven die geld lenen, staan meestal ook al wat verder, dus dat maakt het risico nog wat kleiner. De intrestvoet op leningen hangt sterk af van het bedrijf. Op aandelen is het rendement afhankelijk van de dividenden en de eventuele meerwaarde bij een exit. De timing van zo'n exit is onbekend. In België kun je ook profiteren van het voordelig fiscaal regime van de taxshelter voor investeringen in start-ups. "Investeren in kleinere bedrijven houdt risico in. Ik raad aan in een tiental bedrijven te investeren: de mogelijke minwaarden of zelfs een faillissement van de ene vennootschap worden dan gecompenseerd door de meerwaarde op de andere. Zo kun je gemiddeld een redelijk rendement halen."