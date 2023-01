Philips is nog niet klaar met herstructureren. Nauwelijks drie maanden na een grote ontslagronde sneuvelen weer 6.000 banen.

Het is haast een traditie bij Philips dat er bij het aantreden van een nieuwe CEO een sanering volgt. Dat was niet anders met Roy Jakobs die in oktober 4.000 banen schrapte. Maar dat bleek nog niet genoeg, want bij de publicatie van de jaarcijfers kwamen er nog 6.000 geschrapte banen bij, waarvan de ene helft dit jaar en de andere helft in 2024.Philips zit in een grote crisis door de problemen met de DreamStation-toestellen voor de behandeling van slaapapneu. DreamStation draaide uit op een nachtmerrie, want met de toestellen van het onder de vorige CEO Gerard Kleisterlee overgenomen Respironics bleek een en ander niet in de haak. Het geluiddempende schuim bleek af te brokkelen, waardoor patiënten mogelijk kankerverwekkende chemicaliën konden inademen. Het leidde tot zware schadeclaims.Ondanks een beter dan verwacht vierde kwartaal was 2022 een ronduit dramatisch jaar voor Philips. Provisies leidden tot een nettoverlies van 1,6 miljard euro of 1,82 euro per aandeel. Ook zonder uitzonderlijke elementen daalde de bedrijfswinst met 35 procent naar 1,32 miljard euro door kosteninflatie. De winstmarge daalde van 12 naar 7,4 procent en de vrije kasstroom was 961 miljoen euro negatief. Om cash te besparen, wordt het dividend (0,85 euro per aandeel) in aandelen uitgekeerd.Jakobs hoopt met de nieuwe ontslagronde de winstgevendheid van Philips op te krikken. Op korte termijn kan de topman de aandeelhouders weinig beterschap beloven. Dit boekjaar zal de omzetgroei minder dan 5 procent bedragen, terwijl de winstmarge iets zal herstellen, maar wel onder 10 procent blijft. Pas tegen 2025 kan de rendabiliteit structureel worden verhoogd. Philips is volgens verschillende waarderingsmaatstaven goedkoper dan de meeste sectorgenoten. Maar zolang er niet meer klaarheid is over de omvang van de schadevergoedingen, kan een koopadvies nog niet worden overwogen. Het advies blijft houden.