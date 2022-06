De hoge inflatie en stijgende rente kleven een nieuwe en veel lagere prijs op aandelen en andere activa. 'Maar op langere termijn moet je belegd blijven in aandelen. Je kan de beurskampioenen van morgen tegen lagere prijzen kopen,' zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis.

Hoe diep kunnen de beurzen nog zakken of is het ergste stilaan achter de rug? 'Veel zal afhangen van de verdere inflatieontwikkelingen', zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. 'De markten weten nog niet in welke mate de centrale banken de beleidsrente moeten verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Die onzekerheid speelt de beurzen enorm parten. We hebben dergelijke inflatiegolf al veertig jaar niet meer meegemaakt. We maken de snelste stijging van de rente in tweehonderd jaar mee. Het is logisch dat de aandelenkoersen daarvan afzien. De aandelenkoersen leken de voorbij jaren amper onderhevig aan de zwaartekracht omdat de centrale banken in tijden van crisis altijd klaar stonden. De handen van de centrale banken zijn nu echter gebonden door de hoge inflatie. Die terugkeer naar een normale wereld met zwaartekracht is even wennen voor de financiële markten. De wereld ondergaat een prijsaanpassing.'Meer duidelijkheid aan het inflatiefront zou wonderen kunnen doen, want dan kunnen de beleggers ook beter inschatten wat de centrale banken nog van plan zijn. 'We denken dat de onderliggende inflatie in de VS gepiekt heeft en vanaf nu langzaam zal dalen. In het eurogebied verwachten we in het najaar een piek van de onderliggende inflatie,' zegt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis.Een bijkomende kopzorg voor beleggers is de vraag of de centrale banken bereid zijn om het tot een recessie te laten komen als dat nodig zou blijken om de inflatie te breken. 'Is Fed-voorzitter Jerome Powell een nieuwe Paul Volcker, die begin de jaren '80 de inflatie brak met een zware recessie? Dat weten we niet, net zoals we nog niet weten wat er nodig is om de inflatie onder controle te krijgen. Wel ben ik ervan overtuigd dat de centrale bankiers heel tevreden zouden zijn met een structurele inflatie van 3 à 4 procent, op voorwaarde natuurlijk dat de inflatie vanop die niveaus niet opnieuw hoger drijft. De centrale banken moeten hun geloofwaardigheid bewaken, maar wij denken dat ze de reële rente negatief willen houden. Dat is hun project', zegt Philippe Gijsels.'Ik denk dat de Fed kan leven met een milde recessie als dat de prijs is om de inflatie onder controle te krijgen', zegt Koen De Leus. De daling van de beurskoersen heeft intussen dergelijke omvang aangenomen, dat een recessie steeds meer in de koersen zit. 'Op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq is de zeepbel al gebarsten, zeker als je geen rekening houdt met de grote namen, maar markten kunnen uiteraard ook in negatieve zin overdrijven. Het technische beeld is nog heel negatief. Nu is het zoeken naar de bodem, wat misschien iets is voor na de zomer. Die bodemvorming zal, in tegenstelling tot de recente ervaringen, een veel meer uitgesponnen proces worden zonder de steun van de centrale banken,' zegt Philippe Gijsels.Het is te vroeg om uitgesproken positief te zijn voor aandelen, maar de beurskampioenen van morgen zijn nu tegen veel lagere prijzen te koop. 'Het is niet omdat de rente stijgt dat een aantal fundamentele trends gebroken zijn. De digitalisering zet door. De vraag naar hernieuwbare energie neemt toe. De toekomst is aan sectoren als biotechnologie, robotics en cyberveiligheid. Alleen liggen de prijzen van die activa nu lager. Wie zullen de Amazons van morgen worden? Laat de markt straks de weg wijzen. De sectoren en bedrijven die straks het beursherstel leiden, zullen wellicht de nieuwe leiders worden. Vandaag is het echter nog te vroeg om deze tendensen te ontwaren. De markt geeft die geheimen nog niet prijs.Philippe Gijsels wijst er nog op dat wie niet in aandelen belegt ook grote risico's neemt, zeker in een wereld met aanhoudende negatieve reële rentevoeten. 'Als je in cash blijft zitten, verlies je op twintig jaar vlot 50 procent van je koopkracht. Je moet dus beleggen in reële activa om je koopkracht te verdedigen. Dat blijft de hoeksteen van onze strategie.'