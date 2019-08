Peter De Proft, de voormalige topman van de fondsenclub Efama, heeft meer dan 30 jaar ervaring in vermogensbeheer. Hij vindt een absolute transparantie over de kosten van beleggingsproducten belangrijk voor de geloofwaardigheid van de financiële sector, maar wijst erop dat in andere sectoren evengoed verborgen kosten zitten.

Fondsen bieden mensen de mogelijkheid om gespreid over verschillende activa te beleggen, en het beheer over te laten aan professionelen. In juni zwaaide Peter De Proft af als topman van de Europese fondsenclub Efama. Hij neemt afscheid op een kantelmoment voor de fondsensector. Hij blijft wel nog actief in de sector als consultant, onder meer voor Europese vermogensbeheerders die allianties willen aangaan in Azië. "Ik heb altijd goede contacten gehad in China en alle grote Europese vermogensbeheerders willen voet aan wal zetten in dat land."

...