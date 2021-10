Met de vertrouwde app van uw bank kunt u altijd en overal uw rekeningen checken en betalingen uitvoeren. Maar er bestaan nog nuttige mobiele applicaties voor het ruimere beheer van uw financiën. We zetten er enkele op een rij.

Er bestaan heel wat apps om een persoonlijk budget te beheren. Met Goodbudget kunt u uw maandelijkse inkomsten toewijzen aan kostenposten zoals de huur, uw auto, abonnementen of uw boodschappen. Vervolgens waakt de app er samen met u over dat u de vooropgestelde budgetten niet overschrijdt. Met de app kunt u ook sparen voor welbepaalde doelen. U kunt uw financiële situatie delen en synchroniseren met de situatie van uw partner. Goodbudget is beschikbaar voor de iPhone en Android-toestellen, en u kunt de budgetbeheerder ook gebruiken in de internetbrowser van uw computer. De tool is gratis, maar er is ook een betalende Plus-variant die extra mogelijkheden biedt, zoals het toevoegen van meer kostenposten. Die kost 7 dollar per maand of 60 dollar voor een jaar. Ook You Need a Budget houdt uw uitgaven en inkomsten bij, maar pakt het anders aan. Een proactief systeem laat u nadenken over elke uitgave die u maakt. Op basis daarvan leert u prioriteiten te stellen en een doordachte planning op te maken. De grafieken en de rapporten maken alles nog inzichtelijker. Ook concrete doelen instellen en de progressie opvolgen is mogelijk, net als uw budgetten delen met anderen. You Need a Budget is 34 dagen gratis uit te proberen. Daarna betaalt u maandelijks 11,99 dollar, of 84 dollar voor een jaar. De makers beloven nieuwe gebruikers dat ze met de app gemiddeld 600 dollar besparen in de eerste twee maanden, maar dat is wellicht een verkooppraatje. De app bestaat voor de iPhone en Android-toestellen, en ook hier is het mogelijk uw financiële toestand via de browser van uw computer op te volgen. Daarnaast vinden we Spendee een aanrader vanwege de fraaie interface. Die applicatie heeft zowel een gratis als een betalende Plus- en Premium-versie. De app werkt op alle populaire toestellen. Andere tools voor persoonlijk budgetbeheer zijn Money Lover en Moneon. Beide zijn gratis. Wilt u gemeenschappelijke uitgaven bijhouden en delen met meerdere personen, bijvoorbeeld als u samen met vrienden of collega's op stap bent? De populaire Payconiq by Bancontact-betaalapp biedt die mogelijkheid. U tikt op 'Ontvangen' en selecteert de optie 'Deel de rekening', geeft het aantal deelnemers in en stuurt een betalingsverzoek naar de anderen. Zo kunnen ze u meteen terugbetalen. De mogelijkheden van Tricount zijn nog uitgebreider. Met die gratis app kunnen alle deelnemers aan een activiteit hun uitgaven aan de gemeenschappelijke rekening toevoegen, inclusief een beschrijving en een foto van het kasticket. Per uitgave kunt u een verdeelsleutel instellen of groepsleden uitsluiten. Op elk moment kunt u op uw telefoon of in uw webbrowser checken wie tot nu toe wat betaald heeft. Tricount berekent ook wie welk bedrag aan wie moet geven om het evenwicht te herstellen. Een vergelijkbare tool is Splitwise, waarvan de webversie nog professioneler overkomt dan die van Tricount. Ook deze app is gratis en werkt op iOS en Android. De makers van Splitwise hebben een afzonderlijke applicatie ontwikkeld om restaurantrekeningen te delen: Plates. Die is weliswaar alleen beschikbaar voor iPhones (ook gratis).Ook met de PayPal-betaalapp kunt u gemeenschappelijke uitgaven delen met anderen. In de al vermelde Payconiq by Bancontact-app kunt u ook makkelijk uw klantenkaarten verzamelen. U voegt ze toe met de knop 'Winkels'. Vervolgens klikt u op 'Klantenkaarten' en scant de bar- of QR-code met de camera van uw telefoon, of u geeft de gegevens manueel in. Bij het afrekenen in de winkel kunt u de juiste kaart op uw scherm laten scannen. De kaarten dat u het meest gebruikt, worden bovenaan in de app getoond. Ook het gratis FidMe beheert uw klantenkaarten op een iOS- of een Android-apparaat. De Amerikaanse applicatie met een Franstalige interface ondersteunt heel wat winkelketens in ons land. U kunt zelf handelszaken toevoegen. Een beter alternatief vinden wij Stocard, dat ook gratis kan worden gebruikt op elk telefoontype. U hoeft zelfs geen account aan te maken, tenzij u een back-up van uw klantenkaarten in de cloud wilt. Wel vervelend is dat Stocard soms aan de kassa enkele seconden nodig heeft om de kaarten op te roepen. Er bestaan ook apps om uw onkosten bij te houden. The New York Times en Time waren in het verleden lovend over Shoeboxed, een tool om kassabonnetjes te digitaliseren. U neemt een foto van een kassabonnetje met de camera van uw smartphone, en de app haalt er gegevens uit zoals het bedrag, de datum en de betaalmethode. Bij onze tests werkte dat prima, zowel op een iPhone als op een Android-smartphone. Alle informatie wordt netjes bewaard in een duidelijk overzicht. Van daaruit kunt u onkostennota's opmaken en doorsturen naar een mailbox. Shoeboxed is weliswaar niet erg goedkoop: na een gratis testperiode van 30 dagen betaalt u minstens 18 dollar per maand. Wij vonden een goedkoper alternatief: Expensify. Ook die app houdt uw kassabonnetjes bij via de foto's die u ervan neemt. U kunt notities toevoegen en de bons toewijzen aan specifieke categorieën. Ook deze applicatie destilleert vervolgens alle relevante data uit de foto's. Dat duurde bij onze tests wel erg lang, maar dat gebeurt op de achtergrond, zodat u uw toestel intussen kunt gebruiken voor andere zaken. Foutjes kunt u nog manueel rechtzetten. Handig is ook de mogelijkheid om een ticket te splitsen over meerdere dagen of categorieën, en dat de app met meerdere valuta werkt. Expensify is beschikbaar voor iOS, Android en uw webbrowser. Na de gratis testperiode van zes weken betaalt u 4,99 dollar per maand. Daarmee kunt u maandelijks 25 kassabonnetjes scannen. Er zijn ook duurdere formules met meer mogelijkheden.