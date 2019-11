De pensioenfondsen zijn niet onderworpen aan de beperkingen waarmee de verzekeraars te maken hebben. Ze kunnen daardoor meer beleggen in beter renderende producten dan obligaties. Waarom hebben ze niet meer succes?

De bank-verzekeraar KBC stelde onlangs zijn bedrijfspensioenfonds open voor derden. Het KBC Pensioenfonds is het grootste in ons land, na dat van AB InBev en Exxon Mobil. Twee jaar geleden deed de Belgische verzekeraar Ethias hetzelfde. Het is opvallend dat het nummer twee en drie op de Belgische markt van de levensverzekeringen die stap zetten. De stad Brussel en de provincie Henegouwen sloten zich eerder dit jaar aan bij het Ethias Pensioenfonds, dat nu 320 miljoen euro beheert. Benoit Verwilghen, de vice- CEO van Ethias, zegt dat er ook tekenen van interesse van private werkgevers zijn. Maar van een tsunami is nog lang geen sprake, en zelfs niet eens van een rimpel op het wateroppervlak.

...