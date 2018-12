'Particulieren moeten meer in vastgoed beleggen'

Beleggen in fysiek vastgoed of beleggen in vastgoed via de beurs is niet hetzelfde, waarschuwt Anton Pil, het hoofd alternatieve beleggingen van J.P.Morgan Asset Management. "Een vastgoedvennootschap gedraagt zich als een aandeel, vooral als er te veel schulden worden gebruikt."