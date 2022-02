De prijs voor aardgas in Europa gaat dinsdag fors omhoog, nu de spanning in Oekraïne stijgt. Dat maakt de al nerveuze gasmarkt nog nerveuzer. In het algemeen reageren de beurzen zeer zenuwachtig op de laatste ontwikkelingen.

De Russische beurs gaat dinsdag diep in het rood nu de spanningen in Oekraïne stijgen en westerse sancties dreigen.

Op de beurs van Moskou verliest de sterindex RTS (berekend in dollars) bij opening 9,9 procent, en de Moex-index (berekend in roebel) 8,5 procent. De vrees voor westerse sancties weegt op de aandelen. Maandag verloor de Moex-index al tot 14 procent: de zwaarste daling sinds de financiële crisis van 2008. Vooral de aandelen van Gazprom, Lukoil en Sberbank verliezen terrein.

Beurzen in Europa openen in het rood

De beurzen in Europa zijn dinsdag met rode openingen gestart, door de toenemende spanningen rond Oekraïne. In Brussel opende de Bel20 meer dan 2 procent lager, al vlakte het verlies na een kwartiertje handel wel af tot 1,5 procent. Alle aandelen van de sterindex moesten een verlies slikken, met de grootste verliezen voor staalproducent Aperam en chemiegigant Solvay. De Bel20 was maandag ook al lager geëindigd, tot onder de 4.000 punten.

Ook elders in Europa werden aandelen in de uitverkoop geplaatst. De verliezen waren wel iets kleiner, van -0,8 procent in Amsterdam tot 1,4 procent in Parijs.

De grootste slachtoffers in de Europese Stoxx 600-index zijn dinsdagochtend de autofabrikanten, en reis- en vrijetijdsaandelen. Energiebedrijven waren dan weer wel in trek bij beleggers. Zowel de olie- als de gasprijs stijgen wegens de vrees voor een clash tussen Rusland en het Westen.

'De situatie is geëscaleerd. Het is nu wachten op de volgende stap, om te zien welke sancties er tegen Rusland worden getroffen', meent Ricardo Gil van Trea Asset Management in Madrid. Hij wijst erop dat het conflict samen met de vrees voor een strakker monetair beleid 'een zeer negatieve cocktail' heeft gecreëerd voor risicovolle activa zoals aandelen.

Aziatische beurzen flink lager

De beursgraadmeters in Azië stonden dinsdag flink onder druk als gevolg van de opgelopen spanningen Die beslissing zorgde voor beroering op de beursvloeren. De Hang Seng-index noteerde 3,1 procent lager en zakte tot het laagste niveau in vijf maanden tijd. De daling was deels het gevolg van de maatregelen die worden genomen door de Chinese autoriteiten tegen private ondernemingen en deels door de Russisch-Oekraïense spanningen.

In Japan verloor de Nikkei-index vanwege de oorlogsdreiging 1,7 procent. De Kospi in Zuid-Korea en de Australische All Ordinaries leverden tot 1,5 procent in.

Aardgas duurder

De prijs voor aardgas op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor Europa - steeg bij opening 13 procent naar meer dan 80 euro per megawattuur. De prijs voor aardgas staat al maanden hoog, als gevolg van krapte op de markt en bevoorradingsproblemen. Europa is voor een derde afhankelijk van Russisch gas. Eventuele westerse sancties tegen Rusland dreigen die bevoorrading nog meer in het gedrang te brengen.

Goud

Goud bevestigt zijn reputatie als veilige haven in tijden van crisis. De prijs van het edelmetaal stijgt dinsdag naar het hoogste niveau sinds juni vorig jaar.

De opgelopen spanningen tussen Rusland en Oekraïne doen de goudprijs stijgen naar meer dan 1.900 dollar per ounce, naar het hoogste peil sinds juni. Ook de prijzen van andere metalen zoals aluminium en nikkel stijgen naar het hoogste niveau in jaren, uit vrees voor een verstoorde productie door de crisis in Oekraïne.

