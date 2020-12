Het Franse moederbedrijf Orange doet een uitkoopbod op Orange Belgium. Het begint nu wel te veel op te vallen om er geen trend in zien: referentieaandeelhouders maken van de uitzonderlijke situatie gebruik om bedrijven voor een prikje van de beurs te halen.

Na Sioen en Zenitelis Orange Belgium (het voormalige Mobistar) al het derde Belgische bedrijf dat van de beurs zou verdwijnen, als het van de referentieaandeelhouder afhangt. De Franse moedermaatschappij Orange(voorheen France Télécom) speelt al tien jaar met het ideehaar Belgische dochter van de beurs te halen.

...

Na Sioen en Zenitelis Orange Belgium (het voormalige Mobistar) al het derde Belgische bedrijf dat van de beurs zou verdwijnen, als het van de referentieaandeelhouder afhangt. De Franse moedermaatschappij Orange(voorheen France Télécom) speelt al tien jaar met het ideehaar Belgische dochter van de beurs te halen. Alleen bedroeg de koers vroeger zowat 50 euro per aandeel. Op het moment van het bod was dat 16 euro. Dan is het natuurlijk iets gemakkelijker een premie van bijna 36 procent te geven op de beurskoers. Orange biedt voorwaardelijk 22 euro per aandeel aan de resterende aandeelhouders. Daarmee ligt het bod zelfs onder de introductieprijs van 23,46 euro in oktober 1998. Het is ironisch dat Orange voor de overname geld gebruikt van een gewonnen belastinggeschil met de Franse overheid. Dat bracht 2,2 miljard euro op, waarvan 622 miljoen euro zou gaan naar de resterende 47,1 procent van de aandelen van Orange Belgium, die Orange nog niet in bezit heeft. Operationeel zal de overname weinig of niets veranderen bij Orange Belgium. De derde telecomspeler in ons land heeft zich tegenover de grotere twee, Proximus en Telenet, met succes gepositioneerd als een prijzenspeler. Er is geen alternatief.Royaal is het bod zeker niet, ondanks de premie. De prijs vertegenwoordigt amper 5 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda), ver onder het historische gemiddelde van 6,5. Het toont vooral aan dat beleggers typische waarde-aandelen als telecomoperatoren links laten liggen door een gebrek aan groeiperspectieven. Dat maakt dat ze erg goedkoop gewaardeerd zijn.De referentieaandeelhouders valt weinig te verwijten. Opportunisme is geen misdaad. Want zelfs bankanalisten geven aan dat Orange een opportunistisch bod doet. De timing is perfect. Het coronavirus is een bijzonder fenomeen, dat een zware maar tijdelijke impact heeft op de economie. Klassiek overreageert de beurs op dergelijke fenomenen, waardoor aandelen te goedkoop worden in een langetermijnperspectief. Het ideale moment dus, om met een schijnbaar fraaie premie een delisting te forceren. U moet als aandeelhouder goed beseffen dat u niet verplicht bent op een bod in te gaan. We zouden dan ook niet meteen op het bod van 22 euro per aandeel ingaan. Het is misschien een fair bod in het jaar waarin de coronapandemie een diepe economische crisis veroorzaakt, maar in het licht van de economische cyclus is het te laag. Orange Belgium is duidelijk de runner up op de Belgische telecommarkt en verdient een (veel) hogere waardering dan wat Orange nu aanbiedt.