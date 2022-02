Veel jongeren die sinds het begin van de pandemie de beurs hebben ontdekt, wenden zich voor financieel advies tot zogenoemde finfluencers. Door een gebrek aan transparantie is er een risico op misbruik.

Elon Musk, de topman van Tesla en SpaceX, heeft de voorbije jaren regelmatig getweet over cryptomunten of de koers van Tesla. Hij overwoog zelfs ooit een voltijdse influencer te worden. De meeste finfluencers zijn echter niet te vinden op Twitter, maar op TikTok, Instagram en YouTube. Ze hebben invloed. Zo noemde Austin Hankwitz in 2020 de robo-adviseur Betterment in een bericht op TikTok. Binnen de 24 uur kreeg Betterment er 10.000 nieuwe klanten bij. Hankwitz heeft meer dan een half miljoen abonnees op TikTok en verdient naar eigen zeggen meer dan 500.000 dollar per jaar. Steeds meer brokers, vermogensbeheerders en fintechspelers werken samen met finfluencers om jongeren te bereiken. Volgens Brian Hanly, de CEO van Bullish Studio, een agentschap voor finfluencers, worden posts gesponsord voor 1.000 tot 20.000 dollar, afhankelijk van het netwerk en hoe viraal boodschappen gaan. De grote Wall Street-namen zijn afwezig op die kanalen. De belangrijkste verklaring is het diepgewortelde wantrouwen tegenover de financiële elite. Haley Sacks, Mrs Dow Jones op Instagram, vond wat er met GameStop gebeurde "ongelooflijk opwindend". Het aandeel van de distributeur van videogames explodeerde begin 2021 van 20 naar 325 dollar, nadat kleine beleggers op het Wallstreetbets-forum van Reddit samenspanden tegen grote hefboomfondsen die speculeerden tegen het aandeel. "De jonge beleggers hebben de financiële elite aangevallen. Dat probeer ik ook te doen", reageerde Sacks. In Nederland waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) beleggers in december voor vier risico's, na een enquête bij meer dan 150 finfluencers. De belangen van het publiek komen niet altijd op de eerste plaats. Weinig finfluencers zijn neutraal en transparant over hun belangen en beloning. Sommigen geven financieel advies zonder dat ze daarvoor gemachtigd zijn, of bevelen heel riskante producten aan. De AFM stelde ook vast dat "de meeste finfluencers geen relevante opleiding of beroepservaring hebben, terwijl hun volgers hen als deskundigen beschouwen". De Nederlandse toezichthouder ziet daarnaast ook de verdienste van finfluencers: ze maken beleggen toegankelijker en slagen erin jongeren uit te leggen hoe de financiële markten werken. De regels moeten wel voor iedereen duidelijk zijn. Zo gaf de Amerikaanse beurswaakhond SEC een sanctie aan Emperor Investments, dat commissies gaf voor elke nieuwe klant die de finfluencers aanbrachten, zonder dat die klanten daarvan op de hoogte waren. Houd er dus rekening mee dat het advies van finfluencers niet altijd belangeloos is. Wees ook voorzichtig wanneer u hoge rendementen worden voorgespiegeld. Zoals Vivian Tu, aka YourRichBFF, het samenvat: "Snel rijk worden werkt niet." Die ex-handelaar van JPMorgan geeft tips om minder belasting te betalen, uw huis op te waarderen of uw spaargeld beter te doen renderen.