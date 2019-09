De opbrengsten van obligaties zijn historisch laag. De beheerders van obligatiefondsen moeten creatief zijn om nog enig rendement te vinden.

Tussen 2016 en 2018 trok de Amerikaanse economie de rente op treasury's of tienjarige overheidsobligaties mee in haar zog omhoog, van 1,4 tot meer dan 3,2 procent. Halfweg de zomer van 2019 heeft de tienjaarsrente opnieuw een neerwaartse beweging ingezet, nadat de Amerikaanse centrale bank (Fed) een voorzichtigere houding had aangenomen. Eind juli heeft de Fed voor het eerst sinds december 2008 haar richtinggevende rente verlaagd met 0,25 procentpunt. Volgende week gaat er naar verwachting weer 0,25 procentpunt af. Ook aan deze zijde van de Atlantische Oceaan doet de Europese Centrale Bank er alles aan om de rentevoeten laag te houden.

...