De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke verliezen de handel uitgegaan. Beleggers zijn nog altijd nerveus vanwege de oplopende spanningen in Oekraïne.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 1,4 procent op 33.596,61 punten. De brede S&P 500 verloor 1 procent tot 4304,76 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 1,2 procent kwijt tot 13.381,52 punten. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg met 1,4 procent tot 92,35 dollar. Brentolie klom met 1,1 procent tot 96,47 dollar per vat. De vrees dat met een verdere escalatie van het conflict in Oekraïne de Russische olieleveringen geraakt kunnen worden, drijft de olieprijs verder op richting de 100 dollar per vat.

Ondanks de stijgende olieprijzen verloren olieconcerns als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips tot 2 procent. Verder stonden automakers als Ford, General Motors en Tesla onder druk. De autoproducenten verloren tot 4,1 procent vanwege de vrees voor verdere verstoringen in de leveringsketen door de geopolitieke spanningen. Klusketen Home Depot verloor 8,8 procent na cijfers. De handelsupdate van winkelbedrijf Macy's leverde een verlies van haast 5 procent op.

Verder stond fastfoodketen McDonald's bij de stijgers met een winst van 0,8 procent. Investeerde Carl Icahn roert zich bij het bedrijf voor een betere behandeling van varkens. Via het verzamelen van volmachten wil hij meer inspraak krijgen in het beleid van de onderneming. Amerikaanse leveranciers zouden daartoe verplicht moeten worden.

De slechte resultaten op Wall Street volgen aan het eind van een slechte dag voor beurzen wereldwijd.

