Er zijn al heel wat mogelijkheden op de beurs voor wie op de trein van de bitcoin wil springen, maar niet via cryptoplatformen wil passeren en geen gedoe wil met sleutels en wallets. En wat op de beurs gebeurt, valt onder het toezicht van beurswaakhonden als de FSMA.

"Ik denk dat het duidelijk is dat digitale activa deel uitmaken van de toekomst van de financiële diensten en markten" zei Jane Frasier, de CEO van Citigroup, in een interview met Yahoo Finance. "Daarom proberen we onze klanten in verbinding te brengen met wallets (waarin digitale munten worden bewaard, nvdr). We helpen onze bedrijfsklanten betalingen in digitale activa mogelijk te maken. We bouwen infrastructuur voor directe betalingen, maar we doen het voorzichtig, omdat alles snel evolueert en er nog geen vangrails zijn geplaatst. Die vangrails zijn nodig voor de veiligheid en de robuustheid van het financiële systeem." Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase, houdt er een andere mening op na. "Ik denk dat bitcoins waardeloos zijn", liet hij al op verschillende gelegenheden weten. "Ze hebben geen intrinsieke waarde. Onze klanten zijn volwassen mensen. Zij zijn het niet met mij eens. Als zij bitcoins willen kopen, kunnen wij ze legitiem en zo clean mogelijk toegang geven tot de markt. Ik heb altijd gedacht dat het illegaal zou worden gemaakt, zoals in China. Ik denk dat het een beetje goud voor dwazen is. De regelgevers gaan de cryptomunten met regels om de oren slaan. Je kunt het een aandeel of activa noemen, maar als mensen het gebruiken voor belastingontwijking of ransomware, zal het gereguleerd worden. Of je dat leuk vindt of niet." De meningen over de bitcoin zijn verdeeld. De ene belegger vindt bitcoins waardeloos, de andere betaalt meer dan 50.000 euro voor één bitcoin. Eerder dan een digitale munt is de bitcoin digitaal goud dat niet in een fysieke, maar in een virtuele kluis in de cloud wordt bewaard. Het grootste gevaar van een investering in bitcoins is allicht dat u uw sleutel of code verliest en nooit meer toegang tot uw wallet krijgt. Door via beursgenoteerde producten in bitcoins te beleggen, vermijdt u dat risico. U kunt nog niet op veel plaatsen met bitcoins betalen. Een stabiele rekeneenheid om prijzen mee aan te duiden, is de virtuele munt ook nog niet. Daarvoor slingert de prijs van de bitcoin te veel heen en weer. Hij doet voor veel mensen wel al dienst als waardeopslag, een beetje te vergelijken met baren goud in een kluis. Goud wordt gewonnen in mijnen. Nieuwe bitcoins komen er via mining. Elke transactie in bitcoins moet in een soort logboek, de blockchain, worden geregistreerd. Daarvoor moeten telkens nieuwe blocks worden aangemaakt door miners, die daarvoor massaal veel computerrekenkracht en tijd inzetten. Bij de aanmaak van een block komen 6,25 bitcoins vrij als beloning voor de miners. Ongeveer om de 9,5 minuten vinden miners ergens ter wereld een block. In de code van de bitcoin staat dat het aantal bitcoins per block ongeveer om de vier jaar halveert. De volgende halvering vindt wellicht begin 2024 plaats. Het wordt dus steeds moeilijker om nieuwe bitcoins binnen te halen, net zoals mijnbouwers steeds dieper moeten graven of duurdere technologie moeten gebruiken om goud uit de grond te halen. Diezelfde code legt het maximum op 21 miljoen bitcoins in 2140. Wie de code schreef, is een raadsel. De eerste transactie gebeurde tussen de raadselachtige Satoshi Nakamoto, een pseudoniem, en de computerwetenschapper Hal Finney in 2009. Het aanbod is beperkt en de vraag stijgt. Dat is meteen ook de reden achter de fenomenale waardestijging van de bitcoin van een paar dollarcenten tot bijna 60.000 dollar vandaag. Wat voor de bitcoin geldt, geldt niet per se voor andere cryptomunten. Er bestaan duizenden munten, waarvan slechts een handvol er echt toe doet. Wie wil beleggen of handelen in een waaier van cryptomunten, kijkt maar beter uit voor oplichters die een munt hypen en vervolgens cashen op het moment dat er voldoende mensen in de val zijn gelopen. Wereldwijd zit er ongeveer 2600 miljard dollar in cryptomunten, volgens CoinGecko. De bitcoin (1.107 miljard dollar) en de ethereum (470 miljard dollar) hebben met ruime voorsprong de grootste marktkapitalisatie. De waarde van ethereum zit vooral in zijn blockchain, een populair platform dat slimme contracten mogelijk maakt zonder tussenpersoon. In aandelen zit wereldwijd naar schatting meer dan 90.000 miljard dollar. Beleggers kunnen de bitcoin niet meer negeren. Is het een goed moment om in bitcoins te investeren? Wie zal het zeggen? De regelgevers kunnen op elk moment roet in het eten gooien. Een debacle zoals de marktplaats Mt. Gox, die in 2014 plots 850.000 bitcoins van klanten kwijt was, laat zich evenmin voorspellen. "De business en de handelsplatformen zijn veel volwassener geworden", meent James Butterfill, beleggingsstrateeg bij CoinShares. "Mt. Gox had gewoon een heel slecht beleid om de cryptomunten veilig te bewaren." Hij ziet zoiets vandaag niet meer gebeuren. Een jaar geleden was een beter moment om bitcoins te kopen, want toen kostte één bitcoin minder dan 12.000 euro. Vijf jaar geleden was nog beter, toen beleggers voor 635 euro een bitcoin konden binnenrijven. Maar de schaarste - en dus de stijgende prijs bij een stijgende vraag - is inherent aan de bitcoin. In de Verenigde Staten zijn pas heel onlangs producten op de markt gekomen die grote beleggers de kans geven via een omweg in bitcoins te beleggen. De vraag zou dus best nog wat kunnen stijgen. Via welk platform investeert u het best in bitcoins? Dat is moeilijk. De regelgeving huppelt hopeloos achterop. Coinbase is het enige platform dat op de beurs noteert, waardoor het wettelijk verplicht is bepaalde informatie met beleggers te delen. Het zou volgens gebruikers heel laagdrempelig zijn, maar iets duurder dan Binance bijvoorbeeld. Veel mensen die bitcoins kopen, vertrouwen het financiële systeem niet. Het gedecentraliseerde en niet-gereguleerde karakter van cryptomunten trekt hen aan. Zij moeten zich tot een van de honderden cryptoplatformen wenden. Wie gewoon mee wil zijn en een stukje van de bitcointaart wil eten, kan ook met een kleine omweg via de geijkte kanalen in bitcoins beleggen. In de Verenigde Staten was twee weken geleden veel te doen over de eerste Amerikaanse bitcoin-ETF. In Europa worden al veel langer bitcoinbeleggingsproducten verhandeld, maar de brokers mogen daar in ons land geen reclame voor maken, omdat het om complexe en risicovolle producten gaat ( zie tabel). De nieuwe Amerikaanse fondsen beleggen via futures of termijncontracten. De Europese fondsen beleggen doorgaans in bitcoins. De Amerikaanse toezichthouder SEC hield lang het been stijf voor ETF's, omdat cryptomunten een niet-gereguleerde markt zijn. Futures worden wel gereguleerd. Butterfill denkt dat de SEC de markt nog niet helemaal begrijpt. "De toezichthouder heeft schrik dat de prijs van de bitcoin kan worden gemanipuleerd. Ik geloof daar niet in. Het doel is voor alle spelers in de Verenigde Staten hetzelfde: een beleggingsproduct aanbieden dat voor 100 procent gedekt wordt door bitcoins. Beleggen in die futures is complex, brengt minder op en brengt soms hoge kosten mee." Naast fondsen zijn er ook aandelen van bedrijven die inkomsten uit bitcoins halen. Het spreekt voor zich dat beleggingen in miningbedrijven, zoals Hut 8 Mining en Bitfarms, veel risicovoller zijn dan een belegging in Nvidia, waar de inkomsten uit videokaarten voor gaming nog altijd belangrijker zijn dan inkomsten uit videokaarten voor mining.