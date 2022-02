Kiev ligt op ongeveer 2.000 kilometer van Brussel. Toch is de oorlog in Oekraïne geen ver-van-ons-bed-show. Zeker in Europa zullen we allemaal de economische gevolgen voelen. Rond de middag verliezen de Europese beurzen 4 à 5 procent. Beleggers zoeken dekking in goud en veilige overheidsobligaties.

De strijd om Oekraïne is losgebarsten. De Russische president Vladimir Poetin heeft kort voor 6 uur vanochtend een korte toespraak gehouden, waarin hij de oorlogstaal niet schuwde. Hij had het over het 'denazificeren' van Oekraïne en het 'verdedigen' van de slachtoffers van 'genocide'. Poetin waarschuwde de Amerikanen en de Europese Unie in niet mis te verstane bewoordingen dat ze 'de verleiding om zich te bemoeien' het best weerstaan, omdat er anders consequenties zullen volgen 'die jullie nog nooit in jullie geschiedenis zijn tegengekomen'.

De belangrijkste Russische beursindex RTS was na een uur handel bijna 50 procent gekelderd, en staat rond 12 uur op een verlies van 32 procent. De waarde van die aandelenkorf wordt uitgedrukt in dollar, waardoor de facto de val van de roebel tegenover de dollar verrekend wordt. Sinds begin dit jaar is de korf met aandelen zoals Rosneft (olie), Gazprom (gas), Sberbank en VTB Bank al ruim 60 procent minder waard geworden.De Bel-20 is op de middag 3 procent kwijt. De Belgische sterindex wordt nog enigszins overeind gehouden door AB InBev en UCB, die deze ochtend goede jaarresultaten presenteerden. De EuroStoxx50 staat 4,5 procent in het rood.Beleggers vluchten in de zogenoemde veilige havens: goud, Amerikaanse dollar, Japanse yen en schuldpapier van landen zoals Duitsland en de Verenigde Staten. Beleggers lijken zich nog maar weinig aan te trekken van de stijgende inflatie en het rentepad van de centrale bankiers, die tot vorige week de rentes omhoogstuwden en - in omgekeerde zin - de koersen van obligaties drukten. De bitcoin blijkt in het hoofd van de beleggers toch niet zo veilig: de cryptomunt verliest opnieuw 8 procent.De goudprijs stijgt bijna 2 procent tot net geen 1.945 dollar per ounce. Ook aandelen van goudmijnen zitten, tegen de trend op de beurzen in, in de lift. De VanEck Gold Miners ETF noteert al ruim 11 procent hoger dan bij de start van het jaar. 'Rusland heeft 2.300 ton aan goudreserves. Als de goudprijs met 10 procent stijgt, wordt Rusland 15 miljard dollar rijker. Rusland voelt geen pijn, enkel profijt', zegt Jim Rickards, econoom, zakenbankier en auteur van Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis.De prijs van een vat Brent-olie uit de Noordzee is deze ochtend boven 100 dollar geklommen, tot 102 dollar per vat, of het hoogste niveau sinds 2014. De Amerikaanse zakenbank JP Morgan verwacht dat de olieprijs tot 125 dollar per vat kan stijgen in het tweede kwartaal. Ook hogere olieprijzen zijn goed nieuws voor de Russen, want zij pompen zo'n 10 miljoen vaten per dag op.Ook de gasprijzen schieten hoger. De gasprijs die als referentieprijs voor Europa dient, ging deze ochtend ruim 30 procent hoger. Hogere energieprijzen zijn slecht nieuws voor Europese bedrijven, die nu al worstelden met de fors gestegen energiefacturen en de hogere grondstoffenprijzen. De cocktail van een oorlog en een energiecrisis bleek in het verleden vrij explosief.