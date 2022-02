Ook cryptomunten delen in de klappen na de Russische invasie van Oekraïne.

De bitcoin staat intussen 9 procent lager dan gisteren, en de ethereum is al met meer dan 14 procent gezakt. De leuze dat crypto digitaal goud is en daarom een veilige haven, lijkt niet op te gaan.

Cryptomunten gedragen zich almaar meer als risicoactiva, die tijdens een crisis in de uitverkoop gaan, net zoals aandelen of rommelobligaties. Er is de laatste dagen veel geld uit cryptomunten weggevloeid, merkt ook Bilal Hafeez op. Hij is de CEO van het macro-economisch onderzoeksbureau Macro Hive, waar de hij cryptomarkten opvolgt. "Enerzijds zie je heel veel institutionele investeerders uit bitcoin- en ethereum-ETF's stappen", legt hij uit. "Anderzijds zie je heel veel particuliere cryptobeleggers hun crypto verkopen of zich klaar houden om te verkopen."

Het toeval wil dat in Oekraïne en Rusland het grootste deel van de bevolking cryptomunten heeft. In Oekraïne heeft 13 procent van de mensen cryptomunten in portefeuille, in Rusland is dat 12 procent. In de rangschikking rond cryptogebruik van het onderzoeksbureau Chainalysis staat Oekraïne op de vierde plaats en Rusland op de achttiende stek.

Rusland is ook een van de grootste bitcoindelvers ter wereld. Zo'n 11 procent van de computerkracht die gebruikt wordt om bitcoins te delven, zit in Rusland. Daarmee komt het land vlak na de Verenigde Staten en Kazachstan.

