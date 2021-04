Tegen de verwachtingen in lanceert de Franse moedermaatschappij Orange toch een bod op dochter Orange Belgium tegen 22 euro per aandeel, hetzelfde bedrag als bij de aankondiging in december. Het overnamebod start donderdag en loopt ruim twee weken tot 23 april. Nochtans hadden al enkele minderheidsaandeelhouders een hoger bod geëist. De toonzetter is de aandeelhouder Polygon, die het kantoor Deminor heeft ingeschakeld om tot een hogere biedprijs te komen.

Het Britse investeringsfonds Polygon Global Partners bezit 5,29 procent van de aandelen en kan dus in principe een uitrookbod verhinderen. De Britten schatten de waarde tussen 39,5 en 47,25 euro per aandeel en hechten bijvoorbeeld veel belang aan de waarde van de zendmasten. Die zijn als beleggingsinstrument momenteel zeer populair en er hebben onlangs al enkele beursgangen van plaatsgevonden.

Orange splitste een park van 25.000 masten af in een dochtervennootschap Totem, maar zegt dat bij Orange Belgium de masten "strategisch" zijn en niet aan derden zullen worden verkocht. Orange handhaaft dan ook zijn biedprijs van 22 euro per aandeel op basis van een rapport van Degroof Petercam, die een waarderingsvork oplevert die het bod billijk doet blijken. Met de zendmasten wordt geen rekening gehouden en ook het meenemen van waarderingen bij andere biedingen wordt als een "minder relevante" waarderingsmethode geduid. Dat is minstens voer voor discussie.De aandeelhouders zijn niet aangeslagen door het feit dat Orange het been stijf houdt. De koers noteert sinds midden januari constant boven de biedprijs van 22 euro en dat blijft vandaag zo. De premie blijft zowat 4 procent. Beleggers geven nog altijd aan dat het bod te laag is en eisen een hoger bod. Krijgen we een Sioen-scenario? De familieholding Sihold wilde dochter Sioen ook eerst tegen 23 euro per aandeel van de beurs halen. Maar de markt vond het een opportunistisch (lees: karig) bod. En dus ging de biedprijs van 23 naar 27 euro per aandeel. Van opportunistisch naar realistisch, van karig naar fair. Of dat scenario zich zal herhalen bij Orange Belgium hangt af van hoezeer de referentieaandeelhouder Orange van de beursnotering af wil. Bij Sioen was die wil er duidelijk. Om een uitrookbod te kunnen doen, moet de bieder 95 procent van de aandelen in handen krijgen. Bij Sioen is al gebleken dat dit geen sinecure is en gezien de aanwezigheid van Polygon in het aandeelhouderschap zullen de Fransen hoger moeten bieden voor een squeeze-out. In die zin is de starre houding eerder wereldvreemd of arrogant te noemen.Tenzij Orange, dat nu zowat 53 procent van de aandelen in handen heeft, tevreden is met een loutere verhoging van die participatie, zonder de ambitie nu al de 95 procent binnen te halen. Dat kan het eventueel later nog proberen. De Franse meerderheidsaandeelhouder kan ook nog altijd beslissen het bod af te blazen bij gering succes. Maar we denken alsnog dat, zoals bij Sioen, de biedprijs wordt opgetrokken tot een prijs die wel voldoende aandeelhouders over de streep kan trekken. We zouden de aandelen tot nader order aanhouden.