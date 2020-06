Toen Olivier Leleux in 1991 in het familiebedrijf stapte, waren er 330 onafhankelijke beursvennootschappen. Vandaag zijn er nog zes, inclusief Leleux Associated Brokers, dat in twee jaar tijd twee concurrenten kon inlijven. De broker houdt stand in een moeilijke sector door te groeien.

"Ik wilde F-16-piloot worden", zegt Olivier Leleux. Maar het lot besliste er anders over. Nadat zijn vader Jacques om het leven was gekomen in een ongeval met een zweefvlieger, besliste Olivier Leleux economie te studeren en samen met zijn zussen Véronique en Isabelle het familiebedrijf te runnen. Hij was amper achttien jaar, maar leek van bij zijn geboorte voorbestemd om de leiding te nemen. Hij kreeg Armand als tweede voornaam mee, naar zijn grootvader die in 1928 in Zinnik in de provincie Henegouwen Huis Leleux oprichtte.

...

"Ik wilde F-16-piloot worden", zegt Olivier Leleux. Maar het lot besliste er anders over. Nadat zijn vader Jacques om het leven was gekomen in een ongeval met een zweefvlieger, besliste Olivier Leleux economie te studeren en samen met zijn zussen Véronique en Isabelle het familiebedrijf te runnen. Hij was amper achttien jaar, maar leek van bij zijn geboorte voorbestemd om de leiding te nemen. Hij kreeg Armand als tweede voornaam mee, naar zijn grootvader die in 1928 in Zinnik in de provincie Henegouwen Huis Leleux oprichtte. Zijn grootvader was wisselagent, net zoals zijn vader. Olivier Leleux moest het businessmodel noodgedwongen herdenken, nadat het monopolie van de wisselagenten was doorbroken. Wisselagenten waren lange tijd de enige natuurlijke personen die mochten handelen in aandelen, maar in 1995 kregen ook de banken rechtstreeks toegang tot de beurs. "Jacques Leleux werkte voor het Gemeentekrediet", herinnert Monique Leys zich. Zij was aan het begin van de jaren zeventig de tweede vrouwelijke wisselagent in België, na Gaby Van den Broeck.Met de opkomst van de technologie verdwenen de mensen van de beursvloer. Volgens Monique Leys heeft Olivier Leleux altijd sterk ingezet op informatietechnologie. Ook zijn vader stond bekend als iemand met een bijzondere belangstelling voor informatica. Het is een van de redenen waarom Bocklandt Beursvennootschap ervoor heeft gekozen bij Leleux aansluiting te zoeken. Leleux voegde die beursvennootschap onlangs toe aan zijn netwerk van brokers."Voor onze klanten verandert er niet veel. Wij blijven hun aanspreekpunt", legt zaakvoerder Xavier Bocklandt uit. "Maar voor ons verandert er wel veel. De volledige afhandeling van de effectentransacties, de backoffice, gebeurt voortaan bij Leleux. Zo krijgen wij opnieuw tijd om meer met de klanten bezig te zijn." Xavier Bocklandt zegt dat er te veel regelgeving, vooral vanuit Europa, op de beursvennootschappen wordt afgevuurd om als kleine speler overeind te blijven. "Vroeger werd rekening gehouden met de grootte van een bedrijf en was er een proportionaliteit. Vandaag niet meer. De opeenstapeling van nieuwe regels maken het zwaar als kleine speler door te gaan. De manier waarop Leleux werkt, sluit het meest aan bij onze manier van werken. Wij vinden het belangrijk onafhankelijk te blijven en willen niet verplicht worden bepaalde beleggingsproducten te plaatsen, zoals sommige banken doen." In december 2015 trad Olivier Leleux voor het eerst echt voor het voetlicht, toen hij de inefficiëntie van de nieuwe speculatietaks aanklaagde. Een halfjaar later verzamelde hij twaalf kleine beursvennootschappen op een persconferentie om te protesteren tegen die belasting, die enkel voor particuliere beleggers gold bij de verkoop van effecten binnen de zes maanden na de aankoop. Enkele maanden later ging minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) overstag en werd de heffing weer afgevoerd, nadat de voorspelling van Leleux dat de speculatietaks minder zou opbrengen dan de gederfde inkomsten aan belasting op beursverrichtingen, was uitgekomen. Monique Leys noemt Leleux mede daarom "de verdediger van de kleine belegger"."Ik vind dat er een plaats is voor de onafhankelijke beursvennootschappen, naast de banken", zegt Leleux. "Ik heb altijd gestreden voor het behoud van het statuut van de beursvennootschap. Sinds 1995 hebben de banken ook toegang tot de beurs, maar zij houden er een andere filosofie op na dan wij. Wij zijn de echte specialisten van de beurs. Ik vind het belangrijk dat beleggers de keuze hebben tussen een bank en een onafhankelijke beursvennootschap." Associated Brokers werd in 2000 aan de naam Leleux toegevoegd, na de overname van Union Belgian Brokers. Het bedrijf telt 135 medewerkers op dertig locaties. Toen Olivier Leleux in het bedrijf stapte, waren er 17 werknemers. Met Van Glabbeek & Co uit Antwerpen, dat twee jaar geleden werd overgenomen, en Bocklandt uit Sint-Niklaas erbij beheert Leleux ongeveer 14 miljard euro van bijna 15.000 klanten. "Elk jaar komen er nieuwe regels bij. Om de winstgevendheid op peil te houden en de lonen te kunnen betalen, is het nodig te groeien", besluit Leleux.