'We verwachten niet meteen een evenaring van het rampscenario van vorig jaar.' Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Oktober heeft geen goede naam bij aandelenbeleggers. Ze zien het als een gevaarlijke maand. We herinneren ons een boek van Roland Leuschel, die in de jaren tachtig en negentig een goeroestatus had bij Belgische en Duitse aandelenbeleggers:'s Zondags nooit, liefst in oktober: herinneringen, met een strategie voor beurssucces. Het eerste deel van de titel slaat op de vaststelling dat meerdere zware beurscorrecties zich in oktober hebben afgespeeld. Zo is er de moeder van alle beurscrashes, de oktobercrash van 1929, en de oktobercrash van 1987, toen de Dow Jon...