Een groep Belgische obligatiehouders van de kledinggroep FNG stapt nog deze week naar de onderzoeksrechter in Mechelen met een klacht met burgerlijke partijstelling. Ze wensen een strafonderzoek naar de juistheid van de jaarrekeningen en de communicatie van het beursgenoteerde bedrijf naar de markt.

Vorige maand werden enkele vennootschappen rond FNG in België en Nederland failliet verklaard. Nogal wat dochtervennootschappen gaven obligaties uit, voor een totaal van bijna 150 miljoen euro. De groep obligatiehouders vreest haar inlage kwijt te zijn.

Advocaat Geert Lenssens, een advocaat die naam maakte met schadeclaims, werd door een tiental particuliere obligatiehouders ingeschakeld om een klacht neer te leggen. "Hun aantal groeit gestaag", aldus hun raadsman. "Zij tekenden in op diverse tijdstippen, meestal in tranches 100.000 euro. Ze lieten zich verleiden door de mooie geconsolideerde cijfers, die FNG publiceerde in zijn jaarrekening. De vraag is of er sprake is van verleiding dan wel misleiding. Het strafonderzoek zal dat uitwijzen en zij wensen daar actief aan deel te nemen."

Begin augustus raakte bekend dat de Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl een gerechtelijk onderzoek had opgestart naar FNG. Hij deed dat nadat de beursautoriteit FSMA een dossier wegens mogelijke marktmanipulatie had overgemaakt aan het parket. Dieter Penninckx, de voormalige manager van de modegroep, is vorige week opgesloten in de gevangenis. Hij en zijn echtgenote werden eind augustus in verdenking gesteld in het gerechtelijk onderzoek naar het faillissement. Ze zouden de voorwaarden van de vrijlating hebben geschonden. Vandaag raakte bekend dat er ook huiszoekingen gebeurden bij het advocatenkantoor NautaDutilh, dat FNG bijstond.

