Op de Europese financiële markten dreigt onrust te ontstaan doordat overheden grote hoeveelheden schuldpapier in de markt zetten, terwijl centrale banken zijn gestopt met het opkopen. Kenners waarschuwen daarom voor grote schommelingen op obligatiemarkten.

Volgens de Britse zakenbank Barclays willen overheden in 2023 een recordbedrag van bijna 500 miljard euro aan obligatieleningen verkopen. Deze verkopen worden echter niet langer ondersteund door aankopen van de Europese Centrale Bank (ECB).

Eerder deed de ECB dit wel als steunmaatregel voor de economie in de eurozone. In maart vorig jaar besloot de centrale bank zelfs om de rentestijgingen op de financiële markten de kop in te drukken door het wekelijkse tempo waarmee schuldpapier werd opgekocht aanzienlijk op te voeren. De jongste tijd werd de rente dan weer opgeschroefd om de inflatie te beteugelen.

In het Verenigd Koninkrijk ontstonden eind september problemen op de obligatiemarkt als gevolg van de mislukte begrotingsplannen van de toenmalige Britse premier Liz Truss. De Britse regering wilde voor die plannen, waaronder belastingverlagingen, veel geld lenen. De al hoge staatsschuld dreigde daardoor flink op te lopen. Investeerders zagen de plannen niet zitten en eisten een hogere vergoeding voor Britse staatsleningen waardoor de rente op de obligaties omhoogschoot.

Door de paniek die hierdoor op de obligatiemarkten ontstond, zag de Bank of England zich gedwongen in te grijpen. Ze kondigde aan weer obligaties op te kopen om een gedeeltelijke instorting van pensioenfondsen te voorkomen

Volgens de Britse zakenbank Barclays willen overheden in 2023 een recordbedrag van bijna 500 miljard euro aan obligatieleningen verkopen. Deze verkopen worden echter niet langer ondersteund door aankopen van de Europese Centrale Bank (ECB). Eerder deed de ECB dit wel als steunmaatregel voor de economie in de eurozone. In maart vorig jaar besloot de centrale bank zelfs om de rentestijgingen op de financiële markten de kop in te drukken door het wekelijkse tempo waarmee schuldpapier werd opgekocht aanzienlijk op te voeren. De jongste tijd werd de rente dan weer opgeschroefd om de inflatie te beteugelen. In het Verenigd Koninkrijk ontstonden eind september problemen op de obligatiemarkt als gevolg van de mislukte begrotingsplannen van de toenmalige Britse premier Liz Truss. De Britse regering wilde voor die plannen, waaronder belastingverlagingen, veel geld lenen. De al hoge staatsschuld dreigde daardoor flink op te lopen. Investeerders zagen de plannen niet zitten en eisten een hogere vergoeding voor Britse staatsleningen waardoor de rente op de obligaties omhoogschoot. Door de paniek die hierdoor op de obligatiemarkten ontstond, zag de Bank of England zich gedwongen in te grijpen. Ze kondigde aan weer obligaties op te kopen om een gedeeltelijke instorting van pensioenfondsen te voorkomen