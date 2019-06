Dinsdag is de dag van de omstreden aandeelhoudersvergadering van zinkspecialist Nyrstar. Op de AV tekende een veertigtal aandeelhouders present. Voorzitter Martyn Konig gaf een toelichting.

Vandaag - dinsdag 25 juni - vond in Brussel een langverwachte algemene vergadering van Nyrstar plaats. Op die vergadering mocht niet worden gestemd over de kwijting en verloning van de bestuurders. Dat besliste een rechter nadat een groep kleine aandeelhouders naar de rechtbank was gestapt. Nyrstar moet ook extra documenten vrijgeven.

Een veertigtal aandeelhouders was present op de aandeelhoudersvergadering. Zij vertegenwoordigen zo'n 28,4 procent van het kapitaal. Maar stemmen over de agendapunten mochten ze dus niet door de beslissing van een rechter in kort geding.

Trafigura

'Het herstructureringsplan dat Trafigura in april van dit jaar uitdokterde voor Nyrstar, was de best mogelijke oplossing. Het was de enige doenbare optie, alle andere waren slechter', aldus voorzitter Martyn Konig in een toelichting. In geval van een vereffening zou er voor de aandeelhouders niets zijn overgebleven. 'De waarde van het bedrijf was nul', zei Konig, waarbij hij verwees naar een aantal waarderingsrapporten van onafhankelijke experts.

Hoofdaandeelhouder Trafigura nam in april de controle over Nyrstar, dat gebukt ging onder bijna 2,7 miljard euro schulden. Trafigura onderhandelde met de banken over een schuldherschikking, voorzag in een overbruggingskrediet en richtte een nieuwe Britse vennootschap op (NewCo) waarin het 98 procent van de aandelen in handen kreeg. In ruil slokt het 2,32 miljard euro aan schulden op, bleek uit de presentatie op de AV. Voor de kleine aandeelhouders van Nyrstar blijft er slechts 2 procent van de NewCo over.

'Liquiditeit blijft krap'

'Volgens het Belgische vennootschapsrecht is de goedkeuring van de aandeelhouders voor het herstructureringsplan niet vereist', aldus Konig. Het herstructureringsplan moet wel nog door een rechtbank in het Verenigd Koninkrijk worden bekrachtigd. Dat zou tegen einde juli moeten gebeuren. Voorzitter Konig waarschuwde op de AV dat de liquiditeit van de groep extreem krap blijft. 'Het bestuur werkt eraan om de herstructurering zo snel mogelijk uit te voeren om de blijvende dreiging van insolventie te vermijden', luidde het in de presentatie

Konig zei bij aanvang van de vergadering nog dat de voorbije negen maanden de meest turbulente uit de geschiedenis van Nyrstar waren. 'We hebben alles in het werk gesteld om het bedrijf te redden, maar een herstructurering was onvermijdelijk want de cashflow volstond niet meer om de schulden af te lossen', aldus Konig, die erop wees 'dat hij hier met veel verdriet zat'. Dat laatste werd op hoongelach onthaald door enkele aandeelhouders in de zaal.

De agendapunten van de aandeelhoudersvergadering vindt u hier (pdf)