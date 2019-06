De voorzitter van de ondernemingsrechtbank in Brussel heeft maandag beslist dat Nyrstar een bijkomende algemene vergadering moet organiseren waar een aantal documenten wordt vrijgegeven.

De rechter nam die beslissing in kort geding, na een eenzijdig verzoekschrift van advocaten Laurent Arnauts en Robert Wtterwulghe, namens een groep van kleine aandeelhouders van Nyrstar. Die aandeelhouders zijn niet te spreken over de manier waarop Nyrstar wordt ontmanteld door Trafigura.

Ook financieel toezichthouder FSMA mengde zich al in het dossier en tikte het bedrijf op de vingers over de ondoorzichtige manier waarop de herstructurering gebeurt. 'De FSMA heeft ook gevraagd om de stemming van de jaarrekeningen met enkele weken uit te stellen, maar onze eis gaat verder. Wij willen uitstel, ook over andere kwesties, tot het wettelijke verslag van de bedrijfsrevisor voorhanden is', legt advocaat Arnauts uit. De rechter in kort geding ging op die vraag in.

Morgen - dinsdag 25 juni - vindt een langverwachte algemene vergadering van Nyrstar plaats en die willen de advocaten van de kleine aandeelhouders niet tegengehouden, integendeel. Ze bekwamen van de rechter in kort geding dat het bedrijf op die AV het verslag van de bedrijfsrevisor moet vrijgeven, 'waarbij deze in detail beschrijft welke informatie hem ontbreekt om de jaarrekening voor 2018 goed te keuren', klinkt het. Ook andere documenten moeten aan de aandeelhouders worden vrijgegeven, zijnde het verslag van de balansstructuur uit oktober 2018, het lock-up-agreement (herstructureringsakkoord met Trafigura waardoor die 98 procent van de aandelen krijgt, red.) en de lijst van activa die worden overgeheveld naar de nieuwe vennootschap. Arnauts: 'De kleine aandeelhouders zullen nog slechts 2 procent van de nieuwe vennootschap controleren. We willen weten welke activa daartegenover staan en of er de maanden voordien al geen activa werden overgeheveld'. De raad van bestuur moet dinsdag ook de documenten die ter beschikking werden gesteld van de obligatiehouders over het lock-up-agreement vrijgeven, en alle overeenkomsten tussen Nyrstar en Trafigura die betrekking hebben op de financiële stromen tussen beide groepen.

'Er bestaat de vrees dat Nyrstar geslachtofferd is geweest', zegt advocaat Arnauts. De bedoeling van de gerechtelijke procedure is volgens hem te achterhalen hoe Nyrstar in deze situatie is terechtgekomen en wat er aan de hand is met de herstructurering.