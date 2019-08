Een groep misnoegde aandeelhouders van de zinkgroep Nyrstar wil honderden miljoenen euro's terugvorderen van de grondstoffenhandelaar Trafigura.

Intussen lanceren de misnoegde aandeelhouders een nieuw kort geding tegen de groep die de miljoenen in handen heeft, meldt De Tijd vrijdag op zijn website.

De groep aandeelhouders voelt zich gedupeerd door de machtsgreep van Trafigura en de manier waarop die verlopen is. Ze laten zich bijstaan door de advocaten Laurent Arnauts en Robert Wtterwulghe van het kantoor WATT Legal. De advocaten dienden namens hun cliënten een klacht in bij de beurswaakhond FSMA en spanden een kort geding aan tegen Nyrstar.

De FSMA kapittelde het bedrijf en de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Brussel legde Nyrstar op een reeks documenten vrij te geven en een nieuwe vergadering te beleggen. Nyrstar voerde de beschikking van de rechter uit, maar tekende tegelijk derdenverzet aan. Dat wordt volgens De Tijd halfweg augustus behandeld.

In het kader van dat derdenverzet hebben de aandeelhouders onlangs een tegenvordering ingediend, wat technisch gezien neerkomt op een nieuw kort geding. Dat zegt advocaat Laurent Arnauts. Daarin eisen ze de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. Ook vragen ze de schorsing van een aantal beslissingen van de raad van bestuur van Nyrstar, over de uitvoering van het reddingsplan, tot 29 september.

De advocaat laat geen twijfel bestaan over het uiteindelijke doel. 'We zijn vastbesloten door te gaan en Trafigura op een of andere manier een correctie of een schadevergoeding te vragen van meerdere honderden miljoenen euro's, ten voordele van Nyrstar en/of de aandeelhouders', luidt het.