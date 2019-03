Noorse regering wil dat staatsfonds zich deels terugtrekt uit olie en gas

De beslissing van de Noorse regering lijkt vooral door financiële motieven ingegeven en minder door bezorgdheid om het klimaat. 'De bedoeling is om de kwetsbaarheid van onze rijkdom door de dalende olieprijs te verminderen', verklaarde de Noorse minister van Financiën Siv Jensen. Vooral de pure oliebedrijven als Shell, Total, BP, Chevron en Exxon Mobil worden geviseerd. Die vertegenwoordigen ongeveer 5,9 procent van de aandelenportefeuille van het staatsfonds. Bedrijven die ook hernieuwbare energie produceren, zouden niet op de zwarte lijst komen.

De afbouw werd voor het eerst in 2017 aangekondigd en werd toen positief onthaald door klimaatactivisten. Maar ze leidde wel tot debat in Noorwegen zelf, omdat het land zijn rijkdom in grote mate te danken heeft aan de eigen olie- en gasexploitatie. Volgens minister Jensen heeft de strategie van het staatsfonds geen gevolgen voor de eigen industrie.

'De olie-industrie blijft de volgende jaren belangrijk in Noorwegen', benadrukte hij. De beslissing van de regering moet nog worden bekrachtigd door het parlement. Als die het licht op groen zet, wordt verwacht dat de energiesector zware klappen zal incasseren op de beurs.

Eerder trok het Noorse staatsfonds zich al terug uit de steenkoolproductie en wapenindustrie.