De 27 belangrijkste grondstoffen zijn de voorbije zes maanden in prijs gestegen. Steeds meer waarnemers zien een nieuwe grondstoffenhausse op gang komen.

Wie niet alleen de aandelen- en de obligatiemarkten volgt, moet het de jongste maanden zijn opgevallen dat het ook op de grondstoffenmarkten dagelijks krioelt van de groene cijfers. Van olie over nikkel en zilver tot sojabonen: alle prijzen zijn de voorbije maanden gestegen. De 27 belangrijkste grondstoffen in alle mogelijke categorieën - edelmetalen, industriële metalen, landbouw en energie - zijn de voorbije zes maanden zonder uitzondering in prijs gestegen. Dat is vrij uniek.

...

Wie niet alleen de aandelen- en de obligatiemarkten volgt, moet het de jongste maanden zijn opgevallen dat het ook op de grondstoffenmarkten dagelijks krioelt van de groene cijfers. Van olie over nikkel en zilver tot sojabonen: alle prijzen zijn de voorbije maanden gestegen. De 27 belangrijkste grondstoffen in alle mogelijke categorieën - edelmetalen, industriële metalen, landbouw en energie - zijn de voorbije zes maanden zonder uitzondering in prijs gestegen. Dat is vrij uniek.Vandaar dat steeds meer waarnemers en specialisten, inclusief grote huizen als JP Morgan Chase en Goldman Sachs, spreken over een nieuwe supercyclus in grondstoffen. Al is nog niet iedereen daarvan overtuigd, waaronder de Zwitserse private bank Julius Baer. Daar luidt het dat de grondstoffenprijzen stijgen door het V-herstel na de covid-19-pandemie. Bovendien zijn supercycli in grondstoffen veeleer uitzonderlijk. De voorbije eeuw zijn er slechts vier geweest - de laatste van 2001 tot 2011, met de sterke groei van China. Dat er zowat een decennium later een nieuwe volgt, doet toch twijfel rijzen.Toch zijn de meesten overtuigd van een nieuwe supercyclus. Zo normaliseert de economische groei van China al maandenlang, waarbij veel strategische voorraden zijn aangevuld. Daarbovenop komen de toegenomen inflatieverwachtingen. In de Verenigde Staten staat de inflatieverwachting op het hoogste peil in vijf jaar. In maart vorig jaar bedroeg die nog amper 0,5 procent, maar intussen ligt die weer ruim boven 2 procent. Dat is van 2018 geleden. Steeds meer economen houden daarom rekening met een stevige inflatietoename, en dan gedijen grondstoffen altijd wel.Tot slot wijzen specialisten erop dat het forse achterblijven van grondstoffen tegenover aandelen en obligaties in het afgelopen decennium - de S&P500-index scoorde 280 procent beter dan de CRB Commodity-index - ook te maken had met de monetaire stimuleringsmaatregelen van de centrale banken. Dit en de komende jaren zullen de regeringen onder meer grote infrastructuurwerken laten uitvoeren. Dat biedt flinke herstelkansen voor de grondstoffenprijzen.Een supercyclus heeft ook een problematiek aan de aanbodzijde nodig. Die is er wel degelijk. De heel lage prijzen van de voorbije jaren hebben de investeringen door de grondstoffenspelers danig teruggedrongen, boven op de massale productiebeperkingen van het afgelopen jaar door de coronacrisis. Dat veroorzaakt mogelijk aanhoudende krapte aan de aanbodzijde. Dat beeld is heel schrijnend in de uraniumsector: daar dreigt het komende decennium een enorme kloof tussen vraag en aanbod te ontstaan. Niet verwonderlijk dat we daar de voorbije weken een forse koersuitbraak bij de uraniumspelers zagen.