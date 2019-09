Vroeger stond Carmignac Patrimoine gelijk aan een bovengemiddeld rendement. De voorbije tien jaar is dat niet meer gelukt. Het nieuwe duo aan het hoofd van het fonds wil het tij keren.

Carmignac Patrimoine was jarenlang het vlaggenschip van de Franse fondsensector. Het product genoot veel aanzien in de financiële wereld. Het was een van de weinige fondsen die standhielden tijdens de financiële crisis. Het geld van spaarders en investeerders die een graantje wilden meepikken van de beleggingskunsten van oprichter en beheerder Edouard Carmignac, stroomde binnen. Maar de voorbije jaren presteerde het fonds ver onder het marktgemiddelde en vloeiden er miljarden euro's weg.

...