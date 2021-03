Waterbehandelingsbedrijf Ekopak uit Tielt trekt naar de beurs. Het bedrijf, waar ondernemer Marc Coucke bijna de helft van de aandelen van bezit, wil geld ophalen om te groeien.

Ekopak is gespecialiseerd in industriële waterbehandeling. Het bedrijf, dat bestaat sinds 2004, bouwt onder meer 'waterfabrieken' bij grote klanten. Daarbij wordt water geproduceerd uit alternatieve bronnen, bijvoorbeeld afvalwater. Dat moet toelaten de drinkwaterfactuur van de bedrijven te verminderen.

De investeringsmaatschappy Alychlo van Coucke heeft een belang in Ekopak van 49 procent, CEO Pieter Loose heeft de rest in handen.

De waterbesparingsspecialist trekt naar de beurs, zo meldt het bedrijf woensdag. Met de uitgifte van nieuwe aandelen wil het minstens 50 miljoen euro ophalen. Daarmee wil het bedrijf verder groeien. Van de geplande 50 miljoen euro is al 18 miljoen euro verzekerd. Ekopak was vorig jaar goed voor een omzet van 9,5 miljoen euro.

Lees ook Beurskandidaat Ekopak, een fractie van het imperium van Marc Coucke

Ekopak is gespecialiseerd in industriële waterbehandeling. Het bedrijf, dat bestaat sinds 2004, bouwt onder meer 'waterfabrieken' bij grote klanten. Daarbij wordt water geproduceerd uit alternatieve bronnen, bijvoorbeeld afvalwater. Dat moet toelaten de drinkwaterfactuur van de bedrijven te verminderen.De investeringsmaatschappy Alychlo van Coucke heeft een belang in Ekopak van 49 procent, CEO Pieter Loose heeft de rest in handen.De waterbesparingsspecialist trekt naar de beurs, zo meldt het bedrijf woensdag. Met de uitgifte van nieuwe aandelen wil het minstens 50 miljoen euro ophalen. Daarmee wil het bedrijf verder groeien. Van de geplande 50 miljoen euro is al 18 miljoen euro verzekerd. Ekopak was vorig jaar goed voor een omzet van 9,5 miljoen euro.