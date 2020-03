De toenemende nervositeit op de aandelenmarkten, door de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de crash van de olieprijzen, drijft beleggers maandag opnieuw naar staatspapier.

Vooral de veilig geachte Duitse staatsobligaties zijn veelgevraagd, waardoor de langetermijnrente er een nieuw dieptepunt bereikte. De Duitse tienjaarsrente zakte maandagvoormiddag met meer dan 12 basispunten tot -0,835 procent. Dat is het laagste niveau ooit. Enkele andere eurolanden zoals Finland en Nederland zien hun langetermijnrente ook sterk dalen. Voor het Verenigd Koninkrijk was het maandag de eerste keer dat de kortetermijnrentes, op twee en vijf jaar, negatief werden.

Ook België profiteert van de neerwaartse trend, maar hier blijft de daling maandag beperkt tot -2,5 punten. De Belgische tienjaarsrente staat nu op -0,321 procent, waarmee het historisch laagterecord van zo'n -0,39 procent bijna is bereikt. Bij een negatieve rente worden overheden betaald als ze geld lenen, wat dus goed nieuws is voor de staatskas. Ook woonkredieten worden goedkoper.

Enige uitzondering is Italië waar het staatspapier maandag massaal verkocht wordt en de Italiaanse rente dus stijgt. De tienjaarsrente klom 27 basispunten tot 1,34 procent. Italië heeft zaterdagnacht beslist om een aantal regio's in het economisch belangrijke noorden in lockdown te plaatsen. Analisten waarschuwen dat het einde van de crisis rond het coronavirus nog niet in zicht is, wat dus voor nog meer turbulentie op de financiële markten kan zorgen.

Vooral de veilig geachte Duitse staatsobligaties zijn veelgevraagd, waardoor de langetermijnrente er een nieuw dieptepunt bereikte. De Duitse tienjaarsrente zakte maandagvoormiddag met meer dan 12 basispunten tot -0,835 procent. Dat is het laagste niveau ooit. Enkele andere eurolanden zoals Finland en Nederland zien hun langetermijnrente ook sterk dalen. Voor het Verenigd Koninkrijk was het maandag de eerste keer dat de kortetermijnrentes, op twee en vijf jaar, negatief werden.Ook België profiteert van de neerwaartse trend, maar hier blijft de daling maandag beperkt tot -2,5 punten. De Belgische tienjaarsrente staat nu op -0,321 procent, waarmee het historisch laagterecord van zo'n -0,39 procent bijna is bereikt. Bij een negatieve rente worden overheden betaald als ze geld lenen, wat dus goed nieuws is voor de staatskas. Ook woonkredieten worden goedkoper.Enige uitzondering is Italië waar het staatspapier maandag massaal verkocht wordt en de Italiaanse rente dus stijgt. De tienjaarsrente klom 27 basispunten tot 1,34 procent. Italië heeft zaterdagnacht beslist om een aantal regio's in het economisch belangrijke noorden in lockdown te plaatsen. Analisten waarschuwen dat het einde van de crisis rond het coronavirus nog niet in zicht is, wat dus voor nog meer turbulentie op de financiële markten kan zorgen.