De vraag naar duurzame projecten overstijgt het aanbod. Daarmee ligt misbruik op de loer. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - de Nederlandse financiële waakhond - in zijn jaarlijkse trendrapport. Volgens de toezichthouder kunnen bedrijven in de verleiding komen om projecten als goed voor het milieu of de maatschappij te presenteren terwijl dat niet het geval is.

Volgens de AFM dreigt een 'groene bubbel' te ontstaan. Verschillende partijen proberen daar misbruik van te maken door oneerlijke verdienmodellen op te zetten. 'Dit heeft niet alleen een directe schade voor consumenten tot gevolg, maar schaadt ook de algehele reputatie van de markt voor duurzame beleggingen', aldus de AFM. Om zo goed mogelijk tegen misbruik gewapend te zijn, is de toezichthouder naar eigen zeggen afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van informatie in de gehele keten van duurzame financiering. Momenteel speelt het ontbreken van een "gedeelde definitie" van duurzaamheid de kwestie parten. Daardoor blijft het moeilijk om aan te tonen of te controleren wat de duurzame bijdrage is van een financieel product. Duurzame investeringen zoals groene of sociale obligaties zullen dit jaar naar verwachting wereldwijd goed zijn voor 222 miljard dollar tot 285 miljard dollar aan totale uitgiften, aldus de AFM. Dit was vorig jaar 208 miljard dollar. Groene obligaties worden voornamelijk door financiële instellingen uitgegeven, maar het aandeel staatsobligaties neemt toe. De kwestie heeft de komende tijd de bovengemiddelde aandacht van de toezichthouder. Daarbij wordt met name gekeken naar een zorgvuldige en transparante inpassing van duurzaamheid in sectoren.