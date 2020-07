Het Nederlandse fintechbedrijf Bux brengt alles in stelling om op korte termijn als eerste gratis beleggingstransacties in België te lanceren.

De gratis mobiele handelsapp Bux Zero komt na de lancering in Frankrijk eerder deze week, en in Duitsland en Oostenrijk vorige maand, snel naar België. Dat meldt Business­AM.

'We hopen de Belgen in de nabije toekomst een meer laagdrempelige en meer toegankelijke beleggingsoplossing aan te bieden', aldus een woordvoerster. Wanneer de app bij ons precies gelanceerd wordt, is nog niet duidelijk.

Bux overlegt intussen met de Belgische toezichthouder. Bij de FSMA is de vennootschap sinds 26 mei geregistreerd als 'Europese beleggings­onderneming die het voornemen heeft meegedeeld in België beleggingsdiensten in vrij verkeer in te richten'.

Via de website mybux.be zullen beleggers zowel in het Nederlands als in het Frans aandelen kunnen kopen en verkopen zonder commissie. Bux wil beleggen toegankelijker maken voor jongeren via hippe, kleurrijke apps, zoals Instagram of Snapchat.

