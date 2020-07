De Nationale Bank van België (NBB) maant de Belgische kredietinstellingen en (her)verzekeraars aan om hun dividendbetalingen op te schorten tot minstens 1 januari 2021 en spoort een verdere voorzichtige houding inzake variabele verloning en winstdeelname aan.

'Als micro- en macroprudentieel toezichthouder verlengt de Nationale Bank van België haar eerdere aanbeveling ten aanzien van de Belgische financiële instellingen om hun geplande dividenduitkeringen op te schorten en dit tot ten minste 1 januari 2021. Verder herhaalt de Bank haar oproep tot een prudente en conservatieve houding inzake variabele beloning en winstdeelname', klinkt het donderdag in een persbericht.

Voldoende kapitaalreserves zijn belangrijk in de financiële sector, nu de onzekerheid over de impact van de coronapandemie aanhoudt. Ze bieden een buffer tegen eventuele verliezen en zorgen ervoor dat financiële instellingen tegelijk voldoende kredieten kunnen blijven verstrekken. Dat laatste is belangrijk om de economie draaiende te houden.

Uit een analyse van de ECB blijkt nog dat banken in het eurogebied veerkrachtig zijn en momenteel bestand tegen de financiële stress die de coronapandemie veroorzaakt.

