De aandelenkoersen van techbedrijven hebben de jongste twee jaar veel weg van een achtbaan. De analisten van de vermogensbeheerder Carmignac menen dat het ergste achter de rug is en dat de techsector een glansrol zal blijven spelen.

De technologiesector heeft het zwaar te verduren op de beurs. De Amerikaanse technologie-index Nasdaq staat 22 procent onder zijn piek van eind vorig jaar. De meer speculatieve techbedrijven die nog in een vroeg stadium zitten, zijn nog harder gezakt. De ARK-ETF van Cathie Wood is een goede graadmeter voor dat type bedrijven, en die staat zo'n 70 procent onder zijn piek van vorig jaar. Volgens David Older en Nicholas Hancock is het ergste van de correctie achter de rug, althans voor de meer mature techbedrijven. Older en Hancock volgen onder meer de techsector bij de Franse vermogensbeheerder Carmignac. Hoe verklaart u die felle correctie van de laatste maanden? DAVID OLDER. "De belangrijkste oorzaak is dat de hoge inflatie de rentes omhoogstuwt. De Amerikaanse tienjaarsrente, de rente op Amerikaans overheidspapier met een looptijd van tien jaar, is sinds begin dit jaar met 1,5 procent gestegen. Die tienjaarsrente is het belangrijkste ijkpunt, waartegen de rest van de financiële markten gewaardeerd worden. En als die stijgt, betekent dat altijd tegenwind voor de technologiesector. Niemand weet echter hoe de inflatie en de rente zullen evolueren, en of ze structureel hoger blijven."Wat heeft dat met de waarderingen van de sector gedaan? OLDER. "De coronapandemie heeft de techbedrijven een boost gegeven. De vooruitlopende koers-winstverhouding van de Nasdaq is tijdens de pandemie gestegen van 21 naar 30. Toen was de vraag of die waarderingsopstoot tijdelijk was, en of die bedrijven werkelijk zoveel meer waard waren geworden. Ondertussen zijn de waarderingen teruggevallen naar de historische gemiddeldes van voor de pandemie. Alleen software is volgens ons nog te laag gewaardeerd. Dat segment zit nu onder zijn historische gemiddelde van de afgelopen vijf jaar." Waarom is dat te laag? OLDER. "De softwaresector is geëvolueerd naar een abonneemodel. Dat biedt structureel hogere marges en hogere kasstromen. Dat rechtvaardigt een hogere waardering. Dat is ook het type bedrijven dat je in je portefeuille wilt hebben wanneer de economische groei dreigt te vertragen, zoals nu. Gestage groeiers, zoals je er veel vindt in software, worden dan belangrijk. Daarnaast is de prijszettingsmacht belangrijk, en dat vind je daar ook veel. Tot slot hebben private-equityspelers recentelijk enkele grote softwarebedrijven van de beurs gehaald tegen waarderingen waar 40 procent van de beursgenoteerde softwarebedrijven nu nog altijd onder noteert." Weegt de rentedynamiek zwaarder op bepaalde delen van de techsector? OLDER. "Het maakt dat beleggers veel minder geneigd zijn de groei van heel jonge techbedrijven te financieren die nog verlieslatend zijn. Ze zullen misschien ooit winst maken, maar genereren nu nog geen eigen kasstromen. De hogere rente is een grotere uitdaging voor bepaalde bedrijfsmodellen van die hypergroeibedrijven." Wat heeft het resultatenseizoen al onthuld over de techsector? NICHOLAS HANCOCK. "De resultaten begin vorig jaar waren heel sterk. Dat geeft een hoge vergelijkingsbasis voor dit kwartaal. Dat effect kan nog wel even aanhouden, maar tegen eind dit jaar zal dat normaliseren en zullen veel bedrijven weer aanknopen met hogere groeicijfers. Veel aandelenkoersen zijn teruggevallen naar niveaus van voor de pandemie, alsof die nooit heeft plaatsgevonden, terwijl heel veel van die bedrijven in die periode wel sterk zijn gegroeid. Het is alsof de markt zegt dat ze niet groter zijn geworden." Hoe kijkt u naar de halfgeleidersector en de tekorten daar? HANCOCK. "Het aanbod blijft stokken en dat zal nog wel even duren, misschien zelfs tot begin volgend jaar. Zeker de nieuwe lockdowns in China vergroten de onzekerheid van de toeleveringen. Anderzijds is die branche heel vatbaar voor overdreven cycliciteit. De sector doet er alles aan om het aanbodtekort weg te werken door de capaciteit uit te breiden, maar dat kan plots omslaan in een overaanbod. De volgende kwartalen is het uitkijken naar tekenen van zo'n mogelijke cyclische correctie, die de vraag zou kunnen schaden." Welke tekenen kunnen dat zijn? HANCOCK. "Dat zie je als er plots kortingen komen op elektronica of andere producten die veel chips bevatten. Of als de voorraden bij de chipbedrijven beginnen te stijgen. Of als de resultaten van grote halfgeleiderconsumenten, zoals de gamingsector, tegenvallen." Wat zijn uw vooruitzichten voor de techsector op lange termijn? HANCOCK. "Je kunt niet overschatten hoeveel computerkracht er de komende decennia nog nodig zal zijn door de komst van artificiële intelligentie en de toenemende behoefte om de groeiende berg aan data te verwerken." OLDER. "De uitgaven en de investeringen in technologie zullen de komende decennia nog enorm stijgen in de hele samenleving. Vergeet niet dat technologie in tijden van inflatie en stijgende lonen een deflatoir instrument kan zijn, om de kosten te drukken en de productiviteit te verhogen. Daarom is met name software zo'n weerbare sector." Voor de coronapandemie was de toenemende regelgeving een groot risico voor de sector. Hoe zit dat nu? HANCOCK. "Europa is op dat gebied een voorloper en het zal de sector blijven reguleren. In de Verenigde Staten is dat geen punt. Daar speelt het heel weinig. In China hebben we een heel sterke regelgeving gezien en is het heel onzeker hoe dat verder zal gaan. Over het algemeen is regelgeving geen bedreiging, zeker niet voor de grote techbedrijven. Voor hen is het veeleer een competitief voordeel, omdat zij de middelen hebben om zich aan te passen, terwijl dat voor kleine techbedrijven een veel grotere horde is." Zijn nieuwe ontwikkelingen zoals cryptomunten en web 3.0 een bedreiging, aangezien die een decentraal internet in handen van de gebruikers beogen? Dat is toch een gevaar voor de winstgevendheid van de huidige spelers? HANCOCK. "Het web 3.0 zit nog in een heel vroeg stadium. Daarnaast heb ik vanuit die hoek nog geen enkele oplossing gezien voor een probleem dat de reguliere techsector niet even goed of beter aanpakt. Het heeft nog veel weg van een hamer op zoek naar spijkers."