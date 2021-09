Universal Music Group (UMG), 's werelds grootste muzieklabel, is dinsdag met glans aan zijn beurscarrière begonnen. Het aandeel van het label achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga klom bijna 38 procent ten opzichte van de introductieprijs. Het bedrijf wordt daarmee gewaardeerd op zo'n 46 miljard euro.

Het aandeel was door de Franse moedergroep Vivendi tegen 18,50 euro naar de beurs gebracht, goed voor een waardering van meer dan 33 miljard euro. Maar in de eerste handel schoot het aandeel naar 25,40 euro.

Vivendi verdeelde bij de beursintroductie 60 procent van de aandelen in Universal Music, en dat onder zijn eigen aandeelhouders.

Die aandelen kunnen Vivendi-aandeelhouders vervolgens verhandelen op de beurs. Vivendi zelf houdt nog een belang van 10,13 procent over in het muzieklabel. Het aandeel van het Franse mediaconcern ging op de beurs van Parijs dinsdagochtend stevig onderuit. Universal realiseerde in 2020 een omzet van zowat 7,4 miljard euro.

Het aandeel was door de Franse moedergroep Vivendi tegen 18,50 euro naar de beurs gebracht, goed voor een waardering van meer dan 33 miljard euro. Maar in de eerste handel schoot het aandeel naar 25,40 euro. Vivendi verdeelde bij de beursintroductie 60 procent van de aandelen in Universal Music, en dat onder zijn eigen aandeelhouders. Die aandelen kunnen Vivendi-aandeelhouders vervolgens verhandelen op de beurs. Vivendi zelf houdt nog een belang van 10,13 procent over in het muzieklabel. Het aandeel van het Franse mediaconcern ging op de beurs van Parijs dinsdagochtend stevig onderuit. Universal realiseerde in 2020 een omzet van zowat 7,4 miljard euro.