Morningstar heeft zijn jaarlijkse onderscheidingen uitgedeeld aan de beste vermogensbeheerders en beleggingsfondsen op de Belgische markt. De fondsenspecialist gebruikt vanaf nu een nieuwe methodologie, die minder achteromkijkt naar de historische prestaties en probeert te voorspellen welke fondsen in de toekomst zullen excelleren.

Zeg niet langer Morningstar Awards, maar wel Morningstar Awards for Investing Excellence. Tot vorig jaar deelde de fondsenspecialist prijzen uit op basis van het hoogste historische, voor risico gecorrigeerde rendement in een bepaalde fondsencategorie. "Die criteria waren vooral kwantitatief van aard en gedreven door een mechanisch proces", zegt analist Jeffrey Schumacher.

Vanaf dit jaar telt de mening van de fondsenanalisten van Morningstar zwaarder, en worden fondsen beloond die zich onderscheiden van de concurrentie "door een uitstekend beheerteam en een bewezen beleggingsproces, wat die fondsen het vermogen geeft ook in de toekomst superieure rendementen te realiseren". Een andere wijziging is dat de categorie Belgische aandelen verdwenen is. Fundsmith Equity Fund ISIN-code: LU0690374615Rendement in 2021: 28,3%Fundsmith Equity Fund kwam in 2018 op de Belgische markt dankzij de fondsensupermarkt MeDirect, die de beheerder overtuigde voet aan land te zetten in ons land. Het is een van de grootste beleggingsfondsen voor Britse particuliere beleggers, met een beheerd vermogen van meer dan 30 miljard euro. Het fonds dankt zijn succes aan de rendementen van de voorbije tien jaar (gemiddeld 15% per jaar) en zijn redelijke kosten in vergelijking met de concurrenten.Sinds de oprichting in 2010 wordt Fundsmith Equity Fund beheerd door Terry Smith, "een originele denker die vaak heeft laten zien dat hij bereid is tegen de stroom van de markt in te gaan door trouw te blijven aan zijn langetermijnvisie", volgens de analisten van Morningstar. Smith wordt in Britse media vaak vergeleken met Warren Buffett, omdat hij aandelen koopt van bedrijven met een hoge kwaliteit en die voor de lange termijn bijhoudt. "Wij willen in een vroeg stadium zeer winstgevende bedrijven kopen en verder niets meer doen", zei Terry Smith onlangs in een onlineconferentie georganiseerd door MeDirect. Hij brengt weinig wijzigingen aan in de portefeuille. Vaak wijzigt minder dan 10 procent van de aandelen. In 2021 was dat zelfs minder dan 6 procent. "Goede bedrijven worden niet ineens slecht", verklaart Smith. Zeven van de tien grootste posities in de portefeuille zijn sinds maart 2019 niet veranderd: Microsoft (IT-producten en -diensten), Paypal (betalingen), Intuit (financiële software), Meta Platforms (vroeger Facebook), Novo Nordisk (diabetesmedicijnen), Stryker (medische technologie) en Philip Morris International (sigaretten). In 2021 was de Amerikaanse onlinesupermarkt Amazon de belangrijkste toevoeging. "De winstgevendheid van Amazon voldeed lang niet aan onze normen. Achteraf bekeken, hadden we veel eerder oog moeten hebben voor het potentieel." Fundsmith Equity Fund heeft doorgaans een twintig- of dertigtal aandelen in portefeuille, minder dan de meeste beleggingsfondsen. Het is de vertaling van een uitgesproken visie op beleggen, om de markt te kloppen, maar er is dus ook een groter concentratierisico dan bij sommige andere fondsen. Sinds begin 2022 heeft het fonds wat van zijn pluimen verloren. De hoger dan gemiddelde blootstelling aan techaandelen speelt het fonds parten. De eerste renteverhoging in een reeks van allicht zeven door de Amerikaanse centrale bank is een feit. Stijgende rentevoeten hebben een negatief effect op de waardering van groeiaandelen. Er is geen reden voor paniek. Terry Smith: "We denken niet dat ons fonds in alle marktomstandigheden beter zal presteren, maar een inflatoire omgeving is niet zo slecht voor onze strategie. Onze bedrijven hebben over het algemeen prijszettingsmacht, zodat zij hun prijzen kunnen verhogen en beter bestand zijn tegen inflatiedruk." De beheerder denkt dan ook dat de ondermaatse prestatie van de afgelopen maanden snel wordt rechtgetrokken. Comgest Growth Europe ISIN-code: IE0004766675 Rendement in 2021: 34,7% De in Parijs gevestigde vermogensbeheerder Comgest heeft een reputatie als stockpicker die vaak de juiste aandelen uit de beursvijver weet te vissen. Zijn criteria: voorspelbare groei, winstgevendheid en hoge toetredingsdrempels voor concurrenten die op dezelfde markt actief willen worden. Comgest Growth Europe wordt gerund door vijf beheerders, met gemiddeld meer dan 26 jaar ervaring met financiële markten. De focus van het fonds ligt op innoverende Europese bedrijven met een sterke uitgangspositie. Het leverde de afgelopen tien jaar een gemiddeld jaarrendement van meer dan 10 procent op. "De hoofdgedachte is dat de fundamenten van een bedrijf het altijd halen", zegt beheerder Pierre Lamelin. "Op de lange termijn convergeert de koersevolutie met de groei van de winst per aandeel." De beheerders volgen bedrijven meerdere jaren en maken gebruik van koersdipjes om posities op te bouwen. "De markten hebben vaak de neiging de lange duur van de groei van deze bedrijven te onderschatten, waardoor wij kunnen profiteren van hun kortetermijnvisie. Wat vandaag duur lijkt, is dat na een paar jaar niet meer, als de winstgroei voorspelbaar en hoog is.""2021 was een goed jaar", vervolgt Lamelin. "De heropening van de economie heeft tot een sterke groei van de bedrijfsresultaten geleid. We schatten dat de inkomsten van onze bedrijven ten opzichte van 2019, zonder rekening te houden met overnames en uitbreidingen, met ongeveer 15 procent zijn gegroeid, terwijl de Europese economie nauwelijks weer op het niveau van voor de pandemie zit." Pierre Lamelin wijst erop dat de coronacrisis een aantal trends heeft versterkt, zoals de digitalisering, het verminderen van de CO2-uitstoot en de e-commerce. "Veel Europese bedrijven zijn goed gepositioneerd om die trends te tackelen." Hij erkent wel dat de terugkeer van de inflatie en een stijgende rente niet noodzakelijk een goed teken zijn voor groeiaandelen. De vrees voor rentestijgingen kostte het fonds bijna 15 procent sinds Nieuwjaar. De beheerder meent dat kwaliteitsbedrijven er beter voorstaan, als ze schuldenvrij zijn en een goed prijszettingsvermogen hebben. Voor de komende maanden wijst Pierre Lamelin erop dat Comgest Growth Europe geen directe blootstelling had aan Oekraïne of Rusland en slechts een beperkte indirecte blootstelling. "Door die crisis zullen de prijzen voor landbouw- en industriële grondstoffen snel stijgen, met een risico op stagflatie (een combinatie van een hoge inflatie en een stagnerende groei, nvdr)." Sinds begin 2022 bouwde het fonds een nieuwe positie op in Sartorius Stedim Biotech (biofarma) en vergrootte het zijn positie in Adyen (onlinebetalingen). "Onze strategie maakt ons minder gevoelig voor de economische cyclus en onze bedrijven zullen de crisis doorstaan dankzij hun goede financiële gezondheid." Hij beklemtoont ook dat het managementteam zal blijven uitkijken naar beleggingskansen. Het Nederlandse ASML en Novo Nordisk maken elk meer dan 5 procent uit van het door het fonds beheerde vermogen. "Innovatie is de groeimotor voor onze portefeuille. Novo Nordisk heeft onlangs van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA groen licht gekregen voor Wegovy, een behandeling tegen zwaarlijvigheid. Sinds de goedkeuring regende het voorschriftenrecords. Begrijpelijk, aangezien de Amerikaanse populatie meer dan 100 miljoen zwaarlijvige volwassenen telt." BlueBay Investment Grade Bond Fund ISIN-code: LU0217402501 Rendement in 2021: -0,8% Weer gaat een Britse fondsbeheerder met de overwinning aan de haal. BlueBay Asset Management won vorig jaar ook al met het Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund. "We geloven dat financiële markten fundamenteel niet efficiënt zijn, en dat een goede analyse beleggers kan helpen te profiteren van waarderingsfouten", zegt beheerder Marc Stacey. "We moeten die analyse kunnen vertalen in beleggingsbeslissingen die in alle marktomstandigheden bovengemiddelde prestaties neerzetten." Het beheersteam bestaat uit drie mannen, die elk gespecialiseerd zijn in verschillende gebieden van de obligatiemarkt. Marc Stacy focust op bedrijfsobligaties en heeft zich gespecialiseerd in financiële spelers. Tom Moulds houdt zich met bedrijfsobligaties en duurzaam beleggen bezig, en Andrzej Skiba is verantwoordelijk voor obligaties van ontwikkelde landen. De drie beheerders worden bijgestaan door een klein team van macro-economen en kredietspecialisten. De voorbije tien jaar haalde het fonds een gemiddeld jaarrendement van 2,6 procent. "Sinds het huidige beheerteam in 2013 het roer overnam, deed het fonds het beter dan andere fondsen in zijn categorie. Vanaf 2017 is de rendementskloof met de concurrenten, voor risico gecorrigeerd, aanzienlijk groter geworden", klinkt het bij Morningstar. "Kapitaalbehoud staat centraal bij elke beleggingsbeslissing, wat in een klimaat van rentestijging een uitdaging is", zegt Marc Stacey. Stijgende rentes leiden tot dalende waardes van de obligaties in de portefeuille. "Wanneer we extreem pessimistisch zijn, kunnen we de renterisico's van het fonds verminderen." Het fonds kan zich bijvoorbeeld met futures indekken tegen rentestijgingen. Begin 2022 was het fonds optimaal voorbereid op de terugkeer van inflatie en op aankondigingen van renteverhogingen door de centrale banken. De netto-inventariswaarde van het fonds is in 2022 meer dan 5 procent teruggevallen. Sinds het begin van het jaar vragen mensen hun geld op bij het BlueBay Investment Grade Bonds Fund. "Gezien de stijgende rente en de nervositeit in sommige delen van de obligatiemarkt is dat geen verrassing. Dat de Europese Centrale Bank waarschijnlijk sneller stopt met haar inkopen van bedrijfsobligaties, onder het Corporate Sector Purchase Program of CSPP, doet ook de vraag naar kredietwaardige bedrijfsobligaties (kredietscore BBB- en hoger, nvdr) dalen." De ECB kondigde vorige week aan dat ze de extra aankopen van obligaties van overheden, bedrijven en obligaties met onderpand wellicht in de zomer stopzet. Marc Stacey verwacht dat beleggers op zoek naar rendement snel zullen terugkeren, zodra de rente stabiliseert op een hoger niveau. "We hebben onze afdekkingen tegen een stijgende rente geleidelijk verminderd, met de oorlog in Oekraïne. Krediet zou moeten profiteren van de zoektocht van beleggers naar rendement. We moeten wel voorzichtig zijn met obligaties van bedrijven waarvan de schuld te veel is ondersteund door het Europese inkoopprogramma voor obligaties. Marktschommelingen bieden ons mogelijkheden om het verschil te maken, omdat we kunnen inzetten op zowel stijgingen als dalingen van obligaties." Capital Group Global Allocation FundISIN-code: LU1006076209 Rendement in 2021: 12,4% De fondsen van Capital Group worden op een originele wijze beheerd. De activa van elk fonds worden verdeeld over verschillende beheerders, die het geld mogen beleggen hoe ze willen. De groep beheert meer dan 500 miljard dollar in gemengde fondsen, die zowel in aandelen als in obligaties mogen beleggen. Die gediversifieerde aanpak heeft in 2021 goed gewerkt. Over de voorbije vijf jaar realiseerde het Capital Group Global Allocation Fund een gemiddeld jaarrendement van ongeveer 5 procent. De zes beheerders hebben gemiddeld 26 jaar ervaring op de financiële markten. Ze kunnen een verschillende of zelfs tegengestelde visie en beleggingsstrategie hanteren. Daardoor zijn de risico's meer gespreid dan in een gewoon flexibel fonds, waar slechts één visie achter zit. Vier beheerders beleggen zowel in aandelen als in obligaties. De andere twee mogen enkel op zoek gaan naar obligaties. "De beleggers in ons fonds krijgen blootstelling aan aandelen en obligaties, maar met minder schommelingen dan bij de concurrentie. Ze waarderen dat. Bovendien hebben we geen significante blootstelling aan exotische producten, zodat de portefeuille eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen blijft", zegt Investment Director Julie Dickson. Volgens Dickson hebben beleggers in een klimaat van extreme bewegingen op de financiële markten baat bij een mix van aandelen en obligaties, die snel kan veranderen. Het fonds begon 2022 met 27 procent obligaties en 8 procent cash in de mix. "We houden onder meer Amerikaanse en Japanse staatsobligaties aan, als bescherming tegen extreme bewegingen op de aandelenmarkten. Ook Chinees staatspapier is een belangrijk deel van onze obligatieportefeuille geworden, omwille van de lage correlatie met de westerse obligatiemarkten." Wat aandelen betreft, wijst Dickson erop dat de stijgende rentetarieven de winstgevendheid van sommige sectoren, zoals de banksector, zullen stimuleren. "We houden ook van de grote voedingsgroepen die met hun sterke merken de prijzen gemakkelijk kunnen verhogen." Op de langere termijn denkt ze dat groeiaandelen het goed blijven doen, vooral in segmenten zoals cloudarchitectuur, e-commerce en gezondheidszorg. "In die drie sectoren blijft de vraag sterk toenemen. We hebben ook posities in het halfgeleidersegment met namen als TSMC, ASML en Broadcom."ROBECODe geschiedenis van Robeco gaat terug tot 1929. Het was een pionier in duurzaam beleggen. De groep biedt al sinds 1995 duurzame beleggingsfondsen aan. De groep versterkte haar duurzame karakter nog met de overname van de Zwitserse beheerder Sustainable Asset Management (SAM) in 2006. RobecoSAM is nu het merk waarmee de beheerder zijn expertise in impactbeleggen of thematisch beleggen in de verf zet. Maar de hele groep heeft duurzame criteria geïntegreerd in de investeringsprocessen. Eind 2021 voerde ze een ESG-analyse uit voor bijna alle activa onder beheer, zo'n 195 miljard van de 201 miljard euro. ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Het zijn criteria om te meten hoeveel aandacht een bedrijf heeft voor zijn impact op het milieu, de maatschappij en deugdelijk bestuur. CAPITAL GROUP Capital Group is een van de oudste vermogensbeheerders. Jonathan Bell Lovelace richtte de groep op tijdens de Grote Depressie in 1931 in Californië. Capital trekt resoluut de kaart van de lange termijn: de beloning van zijn beheerders is gebaseerd op de langetermijnprestaties van hun fondsen. De beheerders hebben ook skin in the game: ze beleggen in hun eigen fondsen. Zo lopen de belangen van de beheerder en de beleggers gelijk, en nemen de beheerders geen beslissingen onder druk van de financiële markten. Die unieke beleggingsfilosofie was succesvol. Eind 2021 had Capital een beheerd vermogen van meer dan 2,7 biljoen dollar en 55 miljoen cliënten.