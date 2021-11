Belegt u uw geld het best in één keer? Of kiest u voor een spreiding over meerdere maanden? Volgens Morningstar verdienen fondsenbeleggers negen op de tien keer meer met een eenmalige belegging.

Als u een grote som geld in handen krijgt - bijvoorbeeld door de verkoop van een onderneming, een prijs, een erfenis of een schenking - zijn er twee mogelijke strategieën. Ofwel investeert u dat bedrag in één keer - in het Angelsaksische jargon een lump sum investing (LSI) genoemd - ofwel investeert u herhaaldelijk kleine bedragen - een dollar cost averaging (DCA).

De Amerikaanse financiëledienstverlener Morningstar onderzocht wat de beste strategie is voor een investering over een termijn van tien jaar in fondsen en trackers. De dataleverancier vergeleek telkens de DCA-strategie met een eenmalige inleg (LSI). In negen op de tien gevallen was een belegger beter af met een eenmalige inleg dan met een spreiding.

Stijgende markt

Hetzelfde onderzoek toonde aan dat de DCA-strategie bij een korte beleggingshorizon van enkele maanden tot enkele jaren vaker de LSI-strategie versloeg, maar ook voor langere periodes tonen de statistieken dat beleggers beter al het geld in één keer kunnen inzetten. Als u investeert voor een bepaald doel in de toekomst, zoals de studie van de kinderen, investeert u het geld het best zodra het beschikbaar is. De kans is groter dat u het doel bereikt met de LSI-methode dan met de DCA-methode.

Moeten beleggers een eenmalige inleg verkiezen boven spreiding?

De achterliggende reden is simpel: op een stijgende markt loopt u rendement mis zolang u niet volledig belegd bent. De Amerikaanse beurs stijgt al sinds 1870, maar die klim ging niet zonder slag of stoot. Beleggers moeten bestand zijn tegen een sporadische beurscrash.

Spreiding in de portefeuille

Daarbij helpt het om spreiding in de portefeuille aan te brengen, door te investeren in verschillende regio's en factoren (aandelen met bepaalde kenmerken zoals waarde, bedrijfsgrootte en kwaliteit). Daarnaast is het interessant extra activaklassen met een lage of negatieve correlatie met de wereldwijde aandelenmarkten in een portefeuille op te nemen. Wanneer aandelen wereldwijd in waarde zakken, kunt u toch nog elders een positief rendement behalen. Zo staat goud erom bekend goed te presteren tijdens turbulentie op de markten en economische recessies.

Voor wie de schommelingen van de beurs niet goed verdraagt, kan een DCA-strategie alsnog een goed idee zijn. Door op regelmatige tijdstippen eenzelfde bedrag te investeren, koopt u tegen een gemiddelde aankoopkoers. Een beleggingsplan, waarbij automatisch elke maand een klein bedrag van uw rekening in een of meer fondsen wordt geïnvesteerd, kan een hulpmiddel zijn om toekomstplannen waar te maken. Het eindkapitaal is sterk afhankelijk van de duur van uw beleggingen. Hoe langer uw beleggingshorizon, hoe kleiner de kans op een negatief rendement.

