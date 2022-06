Donderdag zal de ondernemingsrechtbank van Turnhout het beroep van de minderheidsaandeelhouders van zinkgroep Nyrstar tegen grondstoffenreus Trafigura behandelen. Eind vorig jaar besliste de Antwerpse ondernemingsrechtbank om het deskundigenonderzoek waar de minderheidsaandeelhouders van Nyrstar om gevraagd hadden, stop te zetten. Daar werd beroep tegen aangetekend.

De minderheidsaandeelhouders van Nyrstar vechten al jaren tegen de overdacht van bijna alle activiteiten van hun zinkgroep aan Trafigura. Het beursgenoteerde Nyrstar had na een omstreden 'onteigening' enkele jaren geleden nog slechts een belang van 2 procent in de zinksmeltactiviteiten.

Volgens de minderheidsaandeelhouders trad Trafigura ooit toe als kleine aandeelhouder bij Nyrstar en verzwakte het dat bedrijf van binnenuit. Tussen 2014 en 2016 verhoogde Trafigura haar aandeel in Nyrstar. 'Geleidelijk aan breidde men zijn belang uit en begon men posities in te nemen om later het bedrijf onder de marktprijs te verwerven. Dankzij haar toenemende greep op Nyrstar beïnvloedde Trafigura verschillende twijfelachtige beslissingen die de positie en de liquiditeit van de onderneming verzwakte', klonk het eerder bij de minderheidsaandeelhouders en hun spreekbuis Kris Vansanten.

De omstreden overdracht zou worden onderzocht door een groep onafhankelijke deskundigen. Daar konden de advocaten van Trafigura een stokje voor steken door middel van een technische kwestie: drempels in het kapitaal waaraan niet zou voldaan zijn. 'We zullen niet toelaten dat een moordenaar met een glimlach buiten wandelt louter op basis van procedureargumenten', lieten de minderheidsaandeelhouders vorig jaar optekenen.

Crisis

Trafigura ontkent van zijn kant alle aantijgingen met klem. Het bedrijf zegt dat de Antwerpse handelsrechter in de beschikking bevestigde dat de herstructurering volledig wettig was.

Volgens Trafigura ging Nyrstar tussen 2018 en 2019 door een zware financiële crisis. 'Door de overname van diverse mijnen en een dalende prijs voor zink wereldwijd moet Nyrstar geherstructureerd worden', zegt Trafigura-woordvoerder Victoria Dix. 'Die herstructurering was de enige realistische optie en werd geadviseerd door lokale en internationale advocatenkantoren', aldus Dix. 'Alle schuldeisers, ook Trafigura, scholden een deel van de schulden kwijt. Wij namen zelfs de overige schulden op ons, zo'n 2,3 miljard euro. Door onze redding kon Nyrstar blijven bestaan en kon het zijn contractuele verplichtingen overal nakomen.'

De herstructurering gebeurde volgens Trafigura met goedkeuring van de banken waar Nyrstar bij aangesloten was en tevens alle schuldeisers. 'De herstructurering werd erkend door de Antwerpse ondernemingsrechtbank als enige alternatief en later goedgekeurd door Amerikaanse en Britse hoven.'

Trafigura wijst er tot slot op dat alle jobs bij Nyrstar, waarvan meer dan 500 in ons land, behouden bleven. "Het is door onze investeringen dat Nyrstar nu wereldleider is voor koolstofarm geraffineerde zink. Wij zullen ons dan ook verdedigen in de rechtszaal."

