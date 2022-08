Triodos Bank, een pionier in duurzaam bankieren, heeft in de eerste jaarhelft minder winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder meer voor een herstructurering en de al jaren aanslepende certificatenkwestie werd extra geld opzij gezet.

De nettowinst klokte eind juni af op 18,8 miljoen euro, tegen 27,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Triodos Bank wil zo'n 10 procent van haar personeel -150 medewerkers- laten afvloeien en zet daarvoor eenmalig 6 miljoen euro opzij. Daarnaast zet de bank een alternatief handelsplatform op, waar beleggers in Triodos hun certificaten -die al jaren bevroren zijn- zullen kunnen verhandelen. De voorbereiding daarvan en juridische procedures kostten de bank 1,3 miljoen euro in de eerste jaarhelft.

Ruim 43.000 spaarders onder wie ook enkele duizenden Belgen stopten de voorbije jaren geld in Triodos Bank, alles samen zo'n 1,2 miljard euro. Zij kregen in ruil een certificaat, waarmee ze konden delen in de winst van de bank. Maar tijdens de coronapandemie wilden de beleggers plots massaal van hun certificaat af. De handel werd stilgelegd en ruim twee jaar later kan men nog altijd niet aan zijn geld. Een inkoopprogramma door Triodos Bank werd eerder dit jaar ingetrokken, tot woede van heel wat investeerders. Triodos beloofde wel een oplossing, onder de vorm van een alternatief handelsplatform waar de certificaten opnieuw zullen kunnen verhandeld worden. Dat platform (multilateral trading facility of MTF) zou in het tweede kwartaal van 2023 opstarten, de voorbereidingen liggen op schema, zegt de bank donderdag.

In Nederland wordt intussen gedreigd met een rechtszaak door misnoegde beleggers, verenigd in de Nederlandse Stichting Certificaathouders Triodos.

