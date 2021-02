Meer mensen klopten het voorbije jaar aan bij de financiële waakhond FSMA met een melding over onlinebeleggingsfraude. Oplichters bleken vooral actief op sociale media, en zelfs datingsites.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) kreeg in 2020 1.555 meldingen van consumenten over fraude en illegale aanbiedingen van financiële producten en diensten. Het gaat om een stijging met bijna 30 procent tegenover 2019 en met 50 procent in vergelijking met 2018.

Drie vierde (74 procent) van de meldingen ging over frauduleuze onlinehandelsplatformen, valse kredietaanbiedingen, piramidefraude en frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer en alternatieve beleggingen.

Vooral de fraude via onlinehandelsplatformen zat in 2020 in de lift. Via nepadvertenties op sociale media worden allerlei schimmige producten aangeboden, zoals de in ons land verbonden binaire opties: een soort alles-of-nietsproducten. De nepadvertenties ronselen consumenten met valse getuigenissen van bekende Belgen, maar ook via gehackte profielen van vrienden. De fraudeurs zijn ook actief op datingsites, waarschuwt de FSMA.

De waakhond raamt de verliezen van slachtoffers door dergelijke frauduleuze onlinehandelsplatformen tussen mei 2019 en december 2020 op minstens 18,5 miljoen euro. Maar wellicht is dat een onderschatting.

Door de coronacrisis zijn consumenten veel actiever op het internet, en dus meer blootgesteld aan oplichters die online actief zijn. Maar volgens de FSMA is het aantal meldingen van beleggingsfraude dat rechtstreeks verband houdt met de coronacrisis niet noemenswaardig toegenomen. Niettemin deinzen oplichters er niet voor terug de gezondheidscrisis uit te buiten, bijvoorbeeld als verklaring waarom bepaalde sommen niet zijn betaald.

Consumenten kunnen aan de hand van een test ontwikkeld door de FSMA beoordelen of een beleggingsaanbieding al dan niet frauduleus is. Wie twijfelt over een aanbieding kan rechtstreeks contact opnemen met de financiële waakhond.

