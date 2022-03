De jarenlange lage rente zet meer vrouwen ertoe aan op zoek te gaan naar rendement voor hun spaarcenten. Dat ons sociale leven door corona maandenlang op een lager pitje stond, heeft mogelijk ook een rol gespeeld in de inhaalbeweging die vrouwen de voorbije twee jaar hebben ingezet. Al blijft beleggen nog altijd vooral een mannenzaak.

De onlinebroker KBC Bolero zag het aantal vrouwen in zijn klantenbestand de jongste jaren toenemen. "Vrouwen hebben lang zo'n 15 procent van onze nieuwe klanten uitgemaakt. In 2020 zat dat percentage rond 17 procent en in 2021 is dat verder gestegen tot bijna 22 procent", zegt CEO Werner Eetezonne. De vrouwelijke klanten van Bolero beleggen vooral in aandelen en beursgenoteerde indexfondsen (ETF's), terwijl de mannelijke beleggers iets meer in afgeleide en meer risicovolle producten zoals turbo's en opties stappen. "Slechts 6 procent van onze vrouwelijke klanten zijn met opties bezig, terwijl 11 procent van de mannen erin investeert", zegt Eetezonne. "Vrouwen zijn allicht behoudsgezinder en mannen zoeken meer risico op." Met een calloptie koopt u het recht om een aandeel tegen een voorafbepaalde koers te kopen. Een putoptie geeft het recht om een aandeel tegen een voorafbepaalde koers te verkopen. Zowel met opties als met turbo's kunt u profiteren van verwachte koersdalingen of -stijgingen.Eetezonne merkt ook op dat mannen doorgaans jonger beginnen te beleggen dan vrouwen, waardoor ze hun startkapitaal langer kunnen laten groeien. Het effect van de rente op rente, ook wel de samengestelde intrest genoemd, wordt groter naarmate mensen voor een langere periode beleggen. Die rente op rente tekent zich af als een exponentiële curve. De gemiddelde leeftijd van de klanten is bij Bolero spectaculair gedaald sinds de uitbraak van de pandemie. "Een derde van onze nieuwe klanten is jonger dan dertig jaar", merkt Eetezonne op. Bij Saxo Bank, dat vorig jaar Binck overnam, is slechts 16 procent van het Belgische klantenbestand een vrouw, iets minder dan het gemiddelde in de landen waar de groep actief is. "Wereldwijd is het aantal vrouwen dat effecten via Saxo Bank verhandelt tussen 2019 en 2021 gestegen van 12,7 naar 18,8 procent", zegt een woordvoerder. "Vrouwen handelen minder actief dan mannen en meer op de lange termijn. Ze beleggen vooral in aandelen, beursgenoteerde indexfondsen en obligaties. Mannen beleggen eerder een deel van hun vermogen in kortetermijnbeleggingen, wat leidt tot een hogere handelsactiviteit." Uit de data die Keytrade Bank bij elkaar kon sprokkelen, leren we dat het aantal actieve vrouwelijke beleggers in 2021 maar liefst 60 procent hoger lag dan in 2019. Het aantal mannen dat actief is in trading steeg met 47 procent. Het aantal vrouwen dat via het fondsenspaarplan Keyplan investeerde, steeg met 77 procent tegenover 2019. Bij de mannen was er een stijging met 15 procent. Het onlinevermogensbeheer Keyprivate trok in 2021 ongeveer 58 procent meer vrouwen aan, terwijl het aantal mannen met 46 procent steeg. "Je kunt zeker concluderen dat meer vrouwen zijn beginnen te beleggen", meent woordvoerder Roel Vermeire. Desondanks blijven de mannen in de meerderheid. We gingen ook aankloppen bij de twee grootbanken die onlangs met een doe-het-zelf-app voor beleggers op de proppen kwamen. Belfius laat weten dat slechts 11 procent van de 35.000 beleggers die met Re=Bel aan de slag zijn gegaan vrouw is. ING België kan geen relevante cijfers bezorgen, maar verwijst naar de ING-spaarenquête waarin onder meer gepolst werd welke beleggingsvormen de bijna 1.000 respondenten zouden aanbevelen voor een periode van tien jaar. Slechts 4 procent van de vrouwen zou aandelen adviseren, tegenover 9 procent van de mannen. Mannen zouden ook vaker fondsen en obligaties aanraden aan hun vrienden dan vrouwen. Meer vrouwen (45%) dan mannen (33%) daarentegen zagen vastgoed als een goede belegging voor de lange termijn. De financiële beurswaakhond FSMA publiceerde vorig jaar een studie waaruit bleek dat mannen tijdens de eerste lockdown goed waren voor bijna 63 procent van de beurstransacties door Belgische particulieren. Dat percentage zakte terug naar iets minder dan 52 procent in maart 2021. Ongeveer 30 procent van de beursorders komt van gemeenschappelijke rekeningen en 18 procent van effectenrekeningen waarvan een vrouw de titularis is. Tot nu hadden we het over de trends bij de tussenpersonen die inzetten op execution only, ofwel beleggers zich uit de slag trekken zonder advies. Al bieden de grootste brokers hun klanten wel webinars over beleggingsproducten en presentaties over beleggingsthema's aan. "In de voorbije maanden schreven meer dan 10.000 klanten zich in voor het recente B-coachtraject, een programma waarmee we sterk inzetten op educatie", zegt Eetezonne. Uit de spaarenquête van ING België bleek dat één op de drie vrouwen zichzelf buist voor financiële educatie, tegenover 18 procent van de mannen. Inzetten op educatie is in zekere zin dus ook inzetten op meer vrouwelijke beleggers. "De hele samenleving zou erbij gebaat zijn als vrouwen meer aandacht zouden besteden aan financiële investeringen", zei ING-econome Charlotte de Montpellier, toen ze de spaarenquête analyseerde. "Studies wijzen uit dat financiële educatie een bepalende rol speelt in de beslissing van vrouwen om te starten met investeren." Eetezonne voegt eraan toe: "De belangrijkste hindernissen om als belegger aan de slag te gaan, zijn een gebrek aan tijd, middelen of kennis, zo leren enquêtes ons keer op keer. Met dat laatste kunnen wij als broker helpen." Saxo Bank heeft een project opgestart om het aantal vrouwen dat belegt te verhogen en vrouwen te 'omarmen'. "De financiële sector moet meer doen om de barrières te doorbreken die vrouwen ervan weerhouden te beleggen", vindt CEO Kim Fournais. Er is een aanpak in drie stappen uitgewerkt: eerst wil de bank de motivatie van vrouwen om te beleggen vergroten, daarna via trainingen het vertrouwen vergroten en ten slotte via ervaringen vrouwen helpen steeds beter te worden in het beheer van beleggingen en de risico's die ermee gepaard gaan. Er wordt weleens gezegd dat vrouwen meer belang hechten aan de duurzaamheid van een bedrijf, maar Bolero merkt weinig verschil in de voorkeuren van vrouwen en mannen. Bij de vrouwen staat zowel Tesla (elektrische wagens) als Shell (olie) in de top tien van de meest verhandelde aandelen. Eetezonne heeft geen bijzondere plannen om nog meer vrouwen aan het beleggen te krijgen. "Wij proberen beleggers vooral te bedienen met een performant en stabiel beleggingsplatform, waarop ze veel informatie vinden, en met een sterke helpdesk waar de klanten met al hun vragen terecht kunnen, behalve voor vragen om advies. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste voor beleggers: op elk moment oordeelkundig kunnen kopen en verkopen." Er zijn ook banken die hun klanten beleggingsadvies geven of private bankiers die gewoon geld beleggen voor hun klanten. Het is ook interessant om te weten of vrouwen meer in aandelen durven te beleggen als ze meer bij de hand worden genomen. Daarom klopten we ook bij een grootbank aan. Bij BNP Paribas Fortis beleggen vrouwen minder vaak dan mannen in fondsen en aandelen, maar voor aandelen is het verschil meer uitgesproken. Ruim 28 procent van de klanten van BNP Paribas Fortis die in aandelen beleggen is van het vrouwelijke geslacht. Iets meer dan 42 procent van de beleggers in fondsen zijn vrouwen. Van de vrouwen die in fondsen beleggen, belegt bijna een kwart ook in individuele aandelen. "Vrouwen lijken minder risico te nemen door te kiezen voor een bredere spreiding via fondsen", klinkt het. De grootste bank van ons land heeft geen historische cijfers achter de hand en kan dus geen evolutie weergeven. BNP Paribas Fortis probeerde voor ons wel op een andere manier na te gaan of vrouwen aan een inhaalbeweging bezig zijn en of de jongere generatie vrouwen meer geld richting de beurzen stuurt. De bank zocht uit hoeveel procent van de effectenrekeningen met minstens 1.000 euro per leeftijdscategorie op naam van vrouwen staan. Zo blijkt dat er in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar 41 procent van de effectenrekeningen van vrouwen zijn, terwijl dat percentage bij de 36- tot 64- jarigen slechts 28 procent is. "Op basis van dat kenmerk is er bij de jongere generaties duidelijk een grotere participatie bij de vrouwen dan bij de oudere generatie. Tegenover de groep gepensioneerden of 65-plussers is het verschil veel kleiner. Het zou natuurlijk best kunnen dat de verhouding vrouwen versus mannen in de totale klantenpopulatie boven 65 jaar verandert door de hogere levensverwachting voor vrouwen. Ook echtscheidingen kunnen een rol spelen", merkt beleggingsexpert Johan De Buyck op. Wanneer er enkel rekening wordt gehouden met effectenrekeningen met een waarde van minstens 5.000 euro, stelt BNP Paribas Fortis nog een groter verschil vast tussen de 25- tot 35-jarigen en de 36- tot 65-jarigen. "Je kunt wel de conclusie trekken dat bij de jongere generatie er meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen is en dat we dus van een emancipatie kunnen spreken in het beleggingsgedrag", besluit Johan De Buyck.