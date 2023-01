Uit onderzoeken blijkt dat vrouwelijke beleggers over een langere periode gemiddeld betere rendementen halen dan mannelijke beleggers. Toch zijn vier op de vijf beleggers mannen en wordt ook de professionele beleggingswereld gedomineerd door mannen. Maxime Carmignac, managing director van de Britse tak van de Franse vermogensbeheerder Carmignac, wil daar graag verandering in brengen.

Maxime Carmignac is de dochter van Edouard Carmignac, maar ze ging lange tijd haar eigen weg. Als vader Carmignac aan de kant van de geldschieters van de bedrijven staat, dan stond Maxime Carmignac jarenlang aan de kant van de bedrijven die op zoek waren naar geld. "Mijn vader heeft zijn kinderen nooit onder druk gezet om iets met financiën te doen, maar ik hield van competitie. Daarom deed ik als kind aan jumping en liep ik later marathons. Ik heb een financiële richting gestudeerd en koos voor een specialisatie in corporate finance, omdat ik dat de meest competitieve richting vond. Daarna ben ik bij de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley in Londen gaan werken en bij de consultant McKinsey." Uiteindelijk koos ze er toch voor mee in het bedrijf van Edouard Carmignac te stappen, een Franse vermogensbeheerder die ook in België heel bekend is. Ze zit in het strategic development committee en de raad van bestuur van Carmignac. Ze is verantwoordelijk voor strategische projecten en heeft haar eigen missie: meer vrouwen aan het beleggen krijgen. "Er ligt een gigantische kans voor het grijpen voor de financiële sector. Volgens schattingen zal over veertig jaar liefst 70 procent van de rijkdom in de Verenigde Staten in handen van vrouwen zijn. Dat is onderbelicht. Er zijn interessante studies over de verschillen in de noden van vrouwen en mannen, die heel slecht ingevuld worden door de financiële wereld. Natuurlijk is niet elke vrouw hetzelfde, we willen niet generaliseren, maar er zijn wel duidelijke verschillen." U vindt dat financiële tussenpersonen te weinig moeite doen om vrouwen aan te spreken. MAXIME CARMIGNAC. "Gokken op de beurs of beleggen op de korte termijn spreekt heel wat mannen aan, maar de meeste vrouwen hebben daar minder voeling mee. Ze willen niet zozeer voor zichzelf, maar voor het woon-zorgcentrum van hun ouders sparen, of iets opzijzetten voor de studies van hun kinderen. Beleggen is voor vrouwen geen doel op zich, maar een middel om een langetermijndoel te bereiken." Waarom vindt u het zo belangrijk meer vrouwen aan het beleggen te krijgen? CARMIGNAC. "De rijken worden rijker, omdat ze hun kapitaal doen aangroeien met beleggingen. De olifant in de kamer is de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Er zijn meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen, de loonkloof vernauwt, maar vrouwen beleggen hun geld nauwelijks. Studies tonen aan dat vrouwen doorgaans minder assertief zijn dan mannen, minder zelfvertrouwen hebben, minder promotie maken op het werk, minder verdienen en minder investeren. Als je het nog niet hebt gelezen, dan moet je zeker Lean in: Women, Work and the Will to Lead lezen. Sheryl Sandberg, de voormalige operationeel directeur van Meta Platforms, het moederbedrijf boven onder andere Facebook, heeft meegeschreven aan dat boek en spoort vrouwen aan mee te doen en zich in te zetten. Voor mij was het een echte eyeopener. "Er zijn ook maar weinig initiatieven uit de bankwereld om die ongelijkheid aan te pakken. In de jaren negentig heeft mijn vader beleggen in de groeilanden gedemocratiseerd. Voordien hadden enkel de heel grote vermogens toegang tot markten als China. Dankzij de fondsen van Carmignac konden ook kleine beleggers in die landen beleggen. Bovendien heeft hij vermogensbeheer met derivaten geïntroduceerd voor kleine beleggers, die zo beter beschermd waren tijdens de beurscrash in 2008. Daar ben ik trots op. Ik zou graag doorgaan op dat elan en beleggen voor vrouwen democratiseren." Wat doet Carmignac anders dan andere vermogensbeheerders op dat gebied? CARMIGNAC. "Twee derde van het vermogen in beheer bij Carmignac wordt geïnvesteerd door vrouwelijke fondsbeheerders of door een beheerteam waar een vrouw in zit. Die verhouding is veel beter dan in de rest van de sector. Het obligatiegedeelte van ons vlaggenschipfonds Carmignac Patrimoine wordt sinds jaar en dag geleid door Rose Ouahba. Daar is nooit sprake geweest van bevoordeling. Die vrouwen zijn puur op merites op die posities terechtgekomen." Toch trekt u daardoor niet meer vrouwelijke beleggers aan. CARMIGNAC. "Vermogensbeheerders moeten ook beleggingsproducten op maat van vrouwen lanceren. Vrouwen hebben geen tijd om elke dag naar de financiële markten te kijken. Ik kijk zelf ook niet de hele dag naar de beurskoersen. Tegelijkertijd zijn vrouwen ook meer bezig met zorgen voor anderen. Je kunt ook financieel zorgen voor de volgende generaties. Als je belegt voor je kinderen en kleinkinderen, moet je niet bij elk dipje van de markten in paniek slaan. Met die intergenerationele dynamiek voor ogen heb ik drie jaar geleden een nieuw fonds gelanceerd: Carmignac Portfolio Grandchildren. Ik heb in dat fonds zelf ook skin in the game. Mijn eigen geld zit in dat fonds en het fonds belegt op een manier waar ik me comfortabel bij voel. In de portefeuille zitten grote bedrijven, bekende merken, die al lang bestaan en nog lange tijd zullen bestaan. Het zijn beleggingen waar waar je niet elke dag naar moet omkijken. "Voor vrouwen zijn financiële én niet-financiële criteria belangrijk. Ze vragen zich af hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld. We staan echt op een kantelpunt. Carmignac is niet bepaald bekend als een duurzame vermogensbeheerder. Nochtans zijn we al heel lang bezig met duurzaamheid. Ik heb mijn vader daar ook niet van moeten overtuigen. Hij houdt van de natuur en is daar van doordrongen. We vragen engagement van bedrijven om de juiste richting uit te gaan en stappen te ondernemen om de klimaatcrisis aan te pakken. We stellen heel veel vragen. We beschouwen bijvoorbeeld niet enkel Orsted als een duurzaam energiebedrijf, maar ook de oliemajor Total die heel hard werkt aan de transitie naar meer schone energie. "Als geldbeheerders moeten we heel transparant zijn over ons beleid en onze aanpak, zodat beleggers kunnen kiezen welke fondsen en welke beheerders bij hun aspiraties passen. De ene belegger is supergroen, de andere olijfgroen. Per fonds kun je op onze website terugvinden hoeveel CO2-uitstoot beleggers besparen ten opzichte van de markt. 90 procent van onze fondsen is duurzaam, volgens de definities van de Europese autoriteiten. We beleggen ook niet in tabak, controversiële wapens, kolen of pornografie." Als onafhankelijke vermogensbeheerder is Carmignac ook afhankelijk van de financiële tussenpersonen die uw fondsen in de markt zetten. Doen zij voldoende om vrouwen aan het beleggen te krijgen? CARMIGNAC. "De financiële sector moet zijn dienstverlening nog aanpassen. Die investering moet de sector nu maken voor de toekomst, en die zal op de lange termijn renderen. Vrouwen willen een band met hun adviseur. Dat betekent ook dat ze loyaal zijn, zodra je ze hebt overtuigd en die band hebt opgebouwd. Adviseurs moeten met vrouwen werken aan financial empowerment, zodat ze successen boeken met hun beleggingen en vertrouwen krijgen. Ik ben positief gestemd dat zo'n verandering snel kan gaan. Kijk naar #MeToo en hoe snel die beweging een maatschappelijke verandering heeft kunnen teweegbrengen." Uit onderzoeken blijkt ook dat vrouwen slechter scoren op financiële geletterdheid. Doen we iets verkeerd in de opvoeding van onze zonen en dochters? CARMIGNAC. "Ik ben opgegroeid in een gezin met evenveel zonen als dochters. Ik heb ook een gezin met zonen en dochters. Ik woon met mijn gezin in Londen. Gezinnen met kinderen zijn hier heel erg bewust bezig met genderneutrale opvoeding. Op verjaardagsfeestjes zie ik bijvoorbeeld dat mijn oudste dochter regelmatig boeken krijgt over emancipatie. Ik heb twee zonen en twee dochters en die hebben heel verschillende interesses, maar als ouders hebben wij ze nooit in een bepaalde richting geduwd. "Meisjes doen het over het algemeen beter dan jongens op school, maar toch scoren vrouwen minder goed dan mannen op financiële kennis. In de wiskundeles leren we over exponentiële curves, maar dat ging bij mij het ene oor in en het andere oor uit. De vertaling naar het echte leven, het effect van exponentiële groei op een vermogen, wordt in de wiskundeles niet besproken, maar dat zou wel moeten. Je kunt indrukwekkende cijfers en grafieken laten zien, over het effect van rente op rente als je jong genoeg begint met beleggen. Het begint bij financiële educatie op school en thuis. De eerste geïnvesteerde euro is de belangrijkste. Hoe vroeger, hoe beter."