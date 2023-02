Lotus Bakeries deed in het uitdagende jaar 2022 zijn reputatie van ontembare groeikampioen alle eer aan. En daar mogen de aandeelhouders volop van meeprofiteren.

Lotus Bakeries verhoogt voor het 21ste jaar op rij zijn dividend, van 40 naar 45 euro bruto per aandeel. De aandeelhouders krijgen zo 12,5 procent meer. Vijf jaar geleden, over het boekjaar 2017, bedroeg het dividend nog minder dan de helft van nu (19,5 euro bruto per aandeel). Tien jaar geleden, over het boekjaar 2012, was dat zelfs minder dan een vierde tegenover vandaag (9,8 euro bruto per aandeel).Dat is een logische evolutie, want Lotus Bakeries heeft er opnieuw een recordjaar 2022 op zitten en keert zowat een derde van zijn recurrente nettowinst uit aan de aandeelhouders. Na een toename met 87 miljoen euro in 2021 maakte de omzet vorig jaar een sprong van 127,2 miljoen euro, van 750,45 naar 877,45 miljoen euro. Dat is een stevige klim van 17 procent (waarvan 8,1% volumegroei), tegenover nog 14,1 procent in de eerste helft van 2022.Zoals een beetje gevreesd was, vreet de forse kosteninflatie aan de winstmarges. De aangepaste rebit (bedrijfswinst uit doorlopende activiteiten) steeg met 13,2 procent, van 123,8 naar 140,2 miljoen euro. De margedruk lag in lijn met wat analisten gemiddeld hadden verwacht, want zij waren uitgegaan van een bedrijfswinst van 136,8 miljoen euro. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) steeg met 12,5 procent van 151 naar 169,9 miljoen euro. Dat levert een rebitda-marge van 19,4 procent op, of een daling in vergelijking met de 20,1 procent voor 2021. Het recurrente nettoresultaat klom 13,1 procent tot 106,22 miljoen euro.De koekjesfabrikant blijft over twee absolute en robuuste groeimotoren beschikken. Vooreerst is er de verdere mondialisering van het speculaaskoekje Lotus Biscoff. Vorig jaar werd opnieuw een geweldige groei van 25 procent opgetekend en zelfs meer dan 30 procent in de tweede jaarhelft. Lotus Biscoff, goed voor 54 procent van de groepsomzet, is de sterkste groeier onder de koekjesmerken en steeg van de zevende naar de zesde plaats in de wereldranking. Op lange termijn mikt Lotus Bakeries op de derde plaats. Vorig jaar kwam al een kwart van de omzet van Lotus Biscoff uit de Verenigde Staten.De tweede groeimotor (23% van de groepsomzet) is de verdere ontplooiing van de gezonde snacks Bear, Nakd, Trek en Kiddylicious in steeds meer landen. De omzettoename bedroeg vorig jaar 24 procent. Het Verenigd Koninkrijk is de bakermat van het overkoepelende Natural Foods, maar de groei buiten dat land kwam uit op bijna 40 procent.Vorig jaar heeft Lotus Bakeries een recordbedrag van 153 miljoen euro geïnvesteerd. Desondanks blijft de netto financiële schuld in verhouding tot de kasstromen erg laag. Zo heeft Lotus Bakeries de capaciteit in de Amerikaanse fabriek van Mebane opgevoerd. In de zomer werd aangekondigd dat er een derde Lotus Biscoff-fabriek komt, meer bepaald in Thailand. Ze moet operationeel zijn tegen 2026.