De Zwitserse loopschoenenfabrikant On Holding, met tennisser Roger Federer als een van de aandeelhouders, wil tot 622 miljoen dollar (zo'n 525 miljoen euro) ophalen met een beursgang in New York. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Er zullen 31,1 miljoen aandelen aangeboden worden tussen 18 en 20 dollar per stuk. Daarmee zou de onderneming gewaardeerd kunnen worden op zowat 5,5 miljard dollar. Het aandeel On zal noteren onder de ticker ONON.

On is een van de snelst groeiende schoenmerken ter wereld sinds het een tiental jaar geleden opgericht werd. De coronapandemie gaf het merk ook een duwtje in de rug, dankzij een toegenomen interesse in wandel- en loopschoenen voor buitenactiviteiten tijdens lockdowns. Federer werd in 2019 aandeelhouder van On. Vorig jaar kwam het bedrijf nog met een schoen die de tennisser mee ontwierp en die naar hem genoemd is. Een paar van die schoenen kost zowat 200 dollar (170 euro).

