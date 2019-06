De voorbije jaren hebben aangetoond dat het idealisme van Facebook vaak niet meer is dan een laagje vernis. Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Er zijn nog veel vraagtekens over de virtuele munt waar Facebook als voornaamste initiatiefnemer zijn schouders onder zet. Maar één ding is zeker: de libra wordt geen nieuwe bitcoin en dat is een goede zaak.

In de week dat bitcoin weer meer dan 10.000 dollar waard werd, lanceerde Facebook samen met 27 andere bedrijven met de libra nog een virtuele munt. Vele voorstanders van de bitcoin hopen dat hun favoriete virtuele munt in het kielzog van de libra zal doorbreken bij het grote publiek. Maar de verschillen zijn groot. Bitcoins en libra's mogen dan wel allebei sterk beveiligde stukjes computercode zijn, het opzet is volledig anders. De nog altijd onbekende oprichters achter de bitcoin hebben een systeem opgezet met onder meer een limiet voor nieuwe munten en een steeds tragere geldcreatie. De bitcoin moest een volwaardige munt worden, maar fungeert door die starre monetaire principes als virtueel goud. De meerderheid van de beleggers in bitcoins willen er niet mee betalen, maar wachten gewoon af tot ze de relatief schaarse bitcoins duurder aan iemand anders kunnen verkopen.

Libra is geen nieuwe bitcoin.

De libra's zullen volledig gedekt zijn door een korf van klassieke munten, zoals de dollar, en door overheidsobligaties. De koers zou door het ontbreken van schaarste en een betere inwisselbaarheid in theorie stabieler moeten zijn. De kans is dan groot dat de munt eerder een betaalmiddel wordt dan een belegging. De libra is ook meer nodig als goedkoop betaalsysteem om internationale transacties goedkoper te maken dan als een beleggingskans.

De overheden moeten er wel van nabij op toezien dat het libra-systeem niet tot een wingewest ontaardt voor techgiganten. Facebook mag dan wel naar eigen zeggen het allerbeste voor hebben met de libra. De voorbije jaren hebben aangetoond dat het idealisme van de techgigant vaak niet meer is dan een laagje vernis.