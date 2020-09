'Elke Belg zou op school een basis moeten verwerven over lenen, verzekeren, sparen, pensioensparen, belastingen en budgetbeheer. Zo zijn ze gewapend tegen financiële tegenslag. En dan hebben we het nog niet eens over beleggen gehad.' Dat zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.

Uit een enquête van de bankenfederatie Febelfin blijkt dat 47 procent van de jongeren het haat om met geldzaken bezig te zijn. Kennis en betrokkenheid gaan hand in hand. De financiële kennis van jongeren schiet tekort. Zij weten weinig over hun financiële situatie en weten niet hoe de financiële wereld werkt.

Elke Belg zou op school een basis moeten verwerven over lenen, verzekeren, sparen, pensioensparen, belastingen en budgetbeheer. Zo zijn ze gewapend tegen financiële tegenslag. En dan hebben we het nog niet eens over beleggen gehad. "Ik wil niet armer worden door te sparen", zegt een jonge vrouw die in dit magazine praat over haar eerste stappen op de beurs.

Leer een volk te beleggen.

De jonge Belgische beleggers storten zich niet in hun ongeluk. De meesten maken hun huiswerk en gaan doordacht te werk. Ze beseffen dat de armzalige rente op het spaarboekje onvoldoende is om de inflatie bij te benen en hun koopkracht op peil te houden. Ze zetten niet alles op één aandeel en investeren niet alles in één keer.

Maar de meeste startende beleggers beginnen met een achterstand. Ze moeten Beleggen voor Dummies lezen vooraleer ze er iets van snappen. En ze moeten afrekenen met vooroordelen: het zijn 'speculanten' of 'rijkelui' die met hun geld geen blijf weten.

Ook opvallend: slechts één op de vijf beleggers is een vrouw. We weten dat aandelen op de lange termijn de meeste winst opleveren. Zo kunnen mannen, die gemiddeld beter verdienen dan vrouwen, hun voorsprong met beleggen nog verder uitbouwen. Daarom deze oproep: leer mannen én vrouwen beleggen. Hou ze niet dom. De beleggers, de ondernemers en de economie kunnen er alleen maar beter van worden.

Uit een enquête van de bankenfederatie Febelfin blijkt dat 47 procent van de jongeren het haat om met geldzaken bezig te zijn. Kennis en betrokkenheid gaan hand in hand. De financiële kennis van jongeren schiet tekort. Zij weten weinig over hun financiële situatie en weten niet hoe de financiële wereld werkt. Elke Belg zou op school een basis moeten verwerven over lenen, verzekeren, sparen, pensioensparen, belastingen en budgetbeheer. Zo zijn ze gewapend tegen financiële tegenslag. En dan hebben we het nog niet eens over beleggen gehad. "Ik wil niet armer worden door te sparen", zegt een jonge vrouw die in dit magazine praat over haar eerste stappen op de beurs.De jonge Belgische beleggers storten zich niet in hun ongeluk. De meesten maken hun huiswerk en gaan doordacht te werk. Ze beseffen dat de armzalige rente op het spaarboekje onvoldoende is om de inflatie bij te benen en hun koopkracht op peil te houden. Ze zetten niet alles op één aandeel en investeren niet alles in één keer. Maar de meeste startende beleggers beginnen met een achterstand. Ze moeten Beleggen voor Dummies lezen vooraleer ze er iets van snappen. En ze moeten afrekenen met vooroordelen: het zijn 'speculanten' of 'rijkelui' die met hun geld geen blijf weten. Ook opvallend: slechts één op de vijf beleggers is een vrouw. We weten dat aandelen op de lange termijn de meeste winst opleveren. Zo kunnen mannen, die gemiddeld beter verdienen dan vrouwen, hun voorsprong met beleggen nog verder uitbouwen. Daarom deze oproep: leer mannen én vrouwen beleggen. Hou ze niet dom. De beleggers, de ondernemers en de economie kunnen er alleen maar beter van worden.