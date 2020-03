De Belgische tienjaarsrente staat woensdagmiddag op +0,38 procent, het hoogste peil sinds mei vorig jaar. De Belgische langetermijnrente was geruime tijd negatief, maar staat nu opnieuw boven nul. Het gaat om een wereldwijde trend, volgens analisten doordat de coronacrisis overheden dwingt om massaal met stimulusmaatregelen over de brug te komen.

Op de meeste plaatsen in de wereld worden staatsobligaties woensdag massaal verkocht. Dit zorgt voor een stijging van de rente. De Italiaanse langetermijnrente klom op een bepaald moment zelfs met 64 basispunten tot meer dan 3 procent. Maar die klim kalmeerde wat na berichten dat de Europese Centrale Bank staatspapier was beginnen opkopen. De Duitse rente op dertig jaar werd woensdag weer positief, en de Griekse tienjaarsrente steeg voor het eerst in meer dan een jaar tot boven de 4 procent.

Een hogere rente is slecht nieuws voor de staatskas, omdat de overheid meer moet betalen om geld te lenen op de financiële markten. Ook woonkredieten worden duurder. Maar in historisch perspectief zijn de rentetarieven, en ook die van België, nog altijd historisch laag.

Door de coronacrisis worden overheden overal ter wereld aangezet om massaal geld vrij te maken en zo de economische effecten van de virusuitbraak te temperen. Maar die uitgaven maken staatspapier minder aantrekkelijk en duwen de rente naar omhoog.

Opmerkelijk is dat de stijgende trend algemeen is, en dus ook geldt voor de doorgaans veilig geachte Duitse 'bunds', merkt een analist van Rabobank op. Al neemt het prijsverschil met perifere landen als bijvoorbeeld Italië wel toe.

