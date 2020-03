De rentetarieven in de eurozone zijn donderdag flink gedaald, nadat de Europese Centrale Bank (ECB) een nieuwe opkoopprogramma aankondigde om de economische impact van de coronacrisis te verzachten. Woensdag waren de rentes nog fors de hoogte ingeschoten, waardoor bijvoorbeeld de Italiaanse langetermijnrente tot boven de 3 procent koerste.

Donderdag daalde de kost voor de Italiaanse overheid om op tien jaar te lenen weer tot 1,542 procent. Italië kampt met een recordoverheidsschuld én is daarnaast ook één van de zwaarst getroffen landen door het nieuwe coronavirus. Het Italiaanse staatspapier werd sinds vorige week gedumpt, maar is nu weer in trek nadat de ECB aankondigde dat ze tot 750 miljard euro aan obligaties gaat opkopen. Voor het eerst is ook Grieks staatspapier in het opkoopprogramma opgenomen. Het programma loopt tot eind dit jaar.Ook de Belgische langetermijnrente ging donderdag weer wat naar beneden, met ruim 12 basispunten tot 0,254 procent. De tienjaarsrente staat nog altijd boven nul, na lange tijd negatief te zijn geweest.