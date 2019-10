Kunst als alternatieve belegging: 'De hoge prijzen voor kunstwerken zijn niet per definitie irrationeel'

De grootste twee Britse veilinghuizen zijn binnenkort in de handen van Franse miljardairs. We spraken over deze en andere bewegingen in het landschap van tastbare beleggingen met Christophe Spaenjers, die dat wereldje als wetenschappelijk onderzoeker op zijn duim kent.

CHRISTOPHE SPAENJERS "Goud kopen lijkt mij irrationeler dan kunst kopen, want daar gaat geen enkel genot mee gepaard." © fotografie franky verdickt

Met Sotheby's belandt binnenkort het laatste grote veilinghuis in private handen, na 31 jaar op de beurs. De Franse mediamagnaat en kunstverzamelaar Patrick Drahi heeft 3,7 miljard dollar veil om de aandeelhouders van Sotheby's uit te kopen. Concurrent Christie's is al sinds 1998 in handen van een andere Franse miljardair, François Pinault.

