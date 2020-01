De dalende trend van de cryptomunten lijkt te keren. De virtuele munten kunnen de komende maanden garen spinnen van de oplopende zenuwachtigheid op de financiële markten.

De cyberaanval met ransomware op Picanol bracht de cryptomunten weer in opspraak, omdat hackers losgeld innen in die virtuele munten om een grotere kans op anonimiteit behouden. De Europese Centrale Bank (ECB) en andere centrale banken denken er intussen aan eigen cryptomunten op te zetten. Dat is vreemd en tegenstrijdig. Vaststaat dat de spectaculaire opkomst van de cryptomunten het afgelopen decennium een van de meest markante feiten op de financiële markten was. Wie de voorbije tien jaar bijvoorbeeld in de bekendste virtuele munt, de bitcoin, heeft geïnvesteerd, heeft...

De cyberaanval met ransomware op Picanol bracht de cryptomunten weer in opspraak, omdat hackers losgeld innen in die virtuele munten om een grotere kans op anonimiteit behouden. De Europese Centrale Bank (ECB) en andere centrale banken denken er intussen aan eigen cryptomunten op te zetten. Dat is vreemd en tegenstrijdig. Vaststaat dat de spectaculaire opkomst van de cryptomunten het afgelopen decennium een van de meest markante feiten op de financiële markten was. Wie de voorbije tien jaar bijvoorbeeld in de bekendste virtuele munt, de bitcoin, heeft geïnvesteerd, heeft nu de schaapjes helemaal op het droge. De bitcoin was bijna niets waard in 2010 (0,05 dollar als dieptepunt dat jaar), om eind 2017 en begin 2018 een piek in de buurt van 19.000 dollar te bereiken. Wie 1000 dollar investeerde in die munt in 2010, zag de waarde opgelopen tot 120 miljoen dollar.Maar iedereen weet dat de koersen van de cryptomunten een extreem volatiel zijn. De grafiek van de bitcoin in dollar vertoonde in de periode van 2015 tot 2017 de typische parabolische vorm van een zeepbel. In 2018 volgde de klap, toen de bitcoin binnen het jaar neerplofte van afgerond 19.000 naar 3000 dollar, of een duik van 85 procent. Tegen midden vorig jaar herstelde de koers vrolijk tot bijna 13.000 dollar, om weer te halveren tegen eind 2019. Maar sinds kort lijkt die dalende trend weer te keren.De bitcoin werd in 2008 voorgesteld in een paper door de softwareontwikkelaar Satoshi Nakamoto als een gedecentraliseerde, volledig van de overheden onafhankelijke, digitale of virtuele munt. Bitcoin is lang niet de enige virtuele munt, wel veruit de populairste. Volgens de gespecialiseerde website CoinMarketCap bestaan er ver over de duizend cryptovaluta's met een totale marktwaarde in de buurt van 200 miljard dollar en een gemiddeld dagvolume van 3 miljard dollar. Ter vergelijking: in de Amerikaanse obligatiemarkt gaat ruim 30.000 miljard dollar om. We waarschuwden in de loop van 2017 voor het risico op een koersverlies van 80 à 90 procent, zodra de zeepbel zou worden doorprikt. We maakten de vergelijking met de tulpenbollenmanie in Nederland in de zeventiende eeuw vanwege de grote afstand tussen de reële waarde en de marktwaarde. Dat maakt een fundamentele analyse hoe dan ook zinloos. Maar uit enquêtes blijkt dat millennials - de generatie geboren tussen 1981 en 1996, die op jonge leeftijd met de bankencrisis werd geconfronteerd - een groot wantrouwen koestert tegen de traditionele banken.Veel millennials staan open voor een alternatief, digitaal beleggingsinstrument als vluchtweg, terwijl vorige generaties veeleer voor goud kozen. Cryptomunten zouden de komende maanden ook garen kunnen spinnen van de oplopende zenuwachtigheid op de financiële markten. We zouden de bitcoin en andere cryptomunten dan ook in de gaten houden. Uiteraard enkel voor wie het risico aandurft en aankan.